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【ATM發力】馬雲歐遊刺激逾410億追買ATM　阿里巴巴全日升7%、騰訊重上500

股市 16:34 2021/10/20

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【科技股】馬雲歐遊刺激ATM股價造好　騰訊重上500關、阿里巴巴升逾6%

阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲據報正在歐洲考察，是馬雲一年來首次出國，被外界視為內地對馬雲態度友好的證明。「ATM」三大科技股今日表現大好，阿里巴巴早市最多升近9%，高見179.9元，為阿里巴巴近兩個月高位。阿里巴巴下午股價升幅收窄，全日仍升6.7%，收報175.8元，成交130億元。

騰訊 （00700） 重上500關口，全日升2%，報509.5元，盤中高見515元，全日成交額167億元。另外，美團 （03690） 今早亦曾逼300元關口，盤中高見297.8元，全日升2.9%，報293.8元，成交113億元。

全日港股成交1566億元，三大科技股成交已佔410億元，相當於大市26%。

其他科網股普遍造好，阿里健康 （00241） 大升13%，報12.62元。京東健康 （09618） 、嗶哩嗶哩 （09626） 、平安好醫生都 （01833） 升逾半成。

大摩：阿里巴巴的科技及基建仍是推動中國數碼化的關鍵，可見【下一頁】

阿里巴巴張勇指要做開放共享的好科技，可見【下一頁】

快手據報整合海外業務 暫停新市場擴張計劃、股價曾升近6%，可見【下一頁】

有媒體報道指，馬雲日前抵港後，與多名香港富豪及商業夥伴密會，出席多個飯局，又到粉嶺高球會打波。到上周六乘私人飛機抵西班牙，登上一艘超級遊艇，與同行好友出海度假。

螞蟻集團上市被中央煞停後，市場即盛傳馬雲被「禁止出境」。出事後，馬雲一反常態變得十分低調，少有出席公開場合。馬雲出國，市場或憧憬中央嚴厲監管可能會暫告一段落。

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港股 新經濟股 美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 馬雲 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴

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