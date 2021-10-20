  • 27°C
香港時間 : 20211020日 (三) 10:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國限電】發改委研煤炭價格干預措施　煤炭股逆市下挫、兗州煤業曾跌12%

股市 09:58 2021/10/20

分享：

發改委研煤炭價格干預措施　煤炭股逆市下挫

國家發展改革委表示，近期煤炭價格快速上漲，連創歷史新高，大幅推高下游行業生產成本，對電力供應和冬季供暖產生不利影響，將會研究對煤炭價格進行干預的具體措施，促進煤炭價格回歸合理區間，確保能源安全穩定供應。

發改委昨日已組織重點煤炭企業召開座談會，研究依法對煤炭價格實施干預措施。煤炭股今日逆市下跌，兗州煤業 （01171） 曾跌12.4%，低見13.3元，現報13.86元，跌8.7%；中國神華 （01088） 現報17.62元，跌5.3%；中煤能源 （01898） 現報5.42元，跌7.4%；蒙古焦煤 （00975） 現報2.58元，跌4.4%。

根據《價格法》第三十條規定，當重要商品和服務價格顯著上漲時，國務院及下級政府可以對部分價格採取包括規定限價、限定差價率或利潤率等干預措施。

相關文章：

【中國限電】官方出手推動煤炭供應、鄂爾多斯市日均產量超210萬噸　多隻煤炭股急挫（第二版）

【中國限電】發改委：燃煤發電價格上浮限制擴至20%　電力股個別發展

【中國限電】瑞士百達財管：內地停電料未來數月改善　通脹壓力或加重

記者：梁安琪

港股 經濟 中華人民共和國國家發展和改革委員會 中煤能源（01898） 兗州煤業（01171） 中國神華（01088） 中國 煤炭股

上一篇文章

【科技股】馬雲歐遊刺激ATM股價造好　騰訊重上500關、阿里巴巴升逾6%

下一篇文章

【通脹升溫】美銀：基金將債券倉位減至紀錄最低　揸現金、美股、大宗商品
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【芯片大戰】阿里巴巴「平頭哥」發布Arm架構、5納米伺務器芯片　獲官媒讚許？
【芯片大戰】阿里巴巴「平頭哥」發布Arm架構、5納米伺務器芯片　獲官媒讚許？
【恒大3333】恒大地產再兌付境內債「20恒大05」利息　涉約1.2億人幣
【恒大3333】恒大地產再兌付境內債「20恒大05」利息　涉約1.2億人幣
【星爺持股】比高集團完成配股　周星馳持股攤薄至41.86%、貨值只有1845萬元
【星爺持股】比高集團完成配股　周星馳持股攤薄至41.86%、貨值只有1845萬元
【恒大3333】REDD：恒大出售恒大物業控股權予合生創展談判暫停　傳未獲廣東政府支持
【恒大3333】REDD：恒大出售恒大物業控股權予合生創展談判暫停　傳未獲廣東政府支持
【恒指夜期+ADR】馬雲外遊考察　阿里巴巴美股高水4%　夜期升224點叩26000關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】馬雲外遊考察　阿里巴巴美股高水4%　夜期升224點叩26000關（不斷更新）
【阿里巴巴9988】紫光集團破產重組　7間白武士舉手包括阿里巴巴
【阿里巴巴9988】紫光集團破產重組　7間白武士舉手包括阿里巴巴