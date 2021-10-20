【中國限電】發改委研煤炭價格干預措施　煤炭股逆市下挫、兗州煤業曾跌12%

▲ 發改委研煤炭價格干預措施 煤炭股逆市下挫

國家發展改革委表示，近期煤炭價格快速上漲，連創歷史新高，大幅推高下游行業生產成本，對電力供應和冬季供暖產生不利影響，將會研究對煤炭價格進行干預的具體措施，促進煤炭價格回歸合理區間，確保能源安全穩定供應。

發改委昨日已組織重點煤炭企業召開座談會，研究依法對煤炭價格實施干預措施。煤炭股今日逆市下跌，兗州煤業 （01171） 曾跌12.4%，低見13.3元，現報13.86元，跌8.7%；中國神華 （01088） 現報17.62元，跌5.3%；中煤能源 （01898） 現報5.42元，跌7.4%；蒙古焦煤 （00975） 現報2.58元，跌4.4%。

根據《價格法》第三十條規定，當重要商品和服務價格顯著上漲時，國務院及下級政府可以對部分價格採取包括規定限價、限定差價率或利潤率等干預措施。

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記者：梁安琪