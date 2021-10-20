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【通脹升溫】美銀：基金將債券倉位減至紀錄最低　揸現金、美股、大宗商品

股市 09:57 2021/10/20

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美國銀行調查顯示，基金經理對全球經濟增長及企業盈利預期迅速惡化，由於通脹議題推高利率上升預期 ，債券配置削減至歷史低位，這導致現金配置上升至12月高位，另外基金經理對股票的配置仍然很高。

美國銀行在截至10月14日當周進行的最新月度基金經理調查顯示，通脹及中國悲觀情緒進一步給全球經濟前景蒙上陰影。通脹推高利率走升預期，令債券配置下降，基金經理本月配置於全球債券資產的部位淨減少80%，降至有紀錄以來最低水平 。

債券持有量下降導致現金配置上升，形成淨超配27%，為2020年7月以來的最高水平。

美銀表示，相比歷史水平，投資者比以往更積極增持大宗商品、銀行股等通脹資產，也更積極減碼易受利率攀升衝擊的資產，例如債券、新興市場、公用事業類股等。

投資者超配美國股票的倉位升至約16%，為2020年11月以來的最高水平，而股票的整體倉位仍然「非常高」，淨好倉穩定在約50% 。

調查顯示，本月預期全球增長將走強的受訪基金經理比上月減少6%，為去年4月以來首度減少，看好全球企業盈利將增長的基金經理也減少15%。

相關文章：【大行動向】貝萊德基金經理：幾乎盡沽黃金頭寸　利率正常化不利金價

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美國銀行（BofA，美：BAC） 基金 債券 經濟 股票 美股 美國 通脹

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