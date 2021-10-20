▲ 官媒︰降準預期減弱 流動性合理充裕

人民銀行主管的中國《金融時報》引述分析師報道，近期市場對降準的討論升溫，尤為關注近期是否還會再度降準。但隨著9月PPI按年升10.7%數據的公布，這一預期已明顯減弱。

報道引述光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，目前的貨幣政策是保持流動性合理充裕，是否降準的關鍵前提在於流動性是否合理充裕。包括DR007（銀行間市場存款類金融機構回購利率）和商業銀行（AAA級）同業存單到期殖利率在內的數據顯示，流動性是合理充裕的。

周茂華表示，在超儲率低的情況下流動性和資金利率都比較平穩，顯示貨幣政策傳導通暢，銀行沒有太多「餘錢」趴在央行賬戶上「睡覺」。

對於三季度經濟增速有所放緩，周茂華表示，這主要是受疫情、汛情、部分工業原材料價格屢創新高、部分關鍵零部件短缺、全球物流受阻以及房地產融資環境趨緊等因素影響。對於這些問題，降準並非完全對症，且過度寬鬆可能導致宏觀槓桿率過快上升及潛在資金脫實向虛等金融風險。

光大證券首席固收分析師張旭表示，事實上，降準和逆回購、MLF一樣，都是央行調節銀行體系流動性的工具，其目的均為引導市場利率圍繞政策利率波動，這一點並無本質的不同。張旭表示，7月份降準的初衷是為了增強金融機構資金配置能力，加大對小微企業的支持力度，降低社會綜合融資成本。對於銀行體系流動性而言，7月份降准後DR007一直以7天期逆回購利率為中樞運行，因此7月份的降準是中性的，並不代表貨幣政策取向的改變，這是貨幣政策回歸常態後的常規操作。

張旭說，7月份降准後，市場有過強的寬鬆預期，並篤信短期內還會進一步降準。近一個月以來，由於前期的預期沒有兌現，又有一些投資者認為貨幣政策進入了緊縮週期，這都是不理性的。

責任編輯︰梁浩碩