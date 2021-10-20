  • 26°C
香港時間 : 20211020日 (三) 09:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】恒指黑期升約237點試二萬六　道指期貨升25點（不斷更新）

股市 08:58 2021/10/20

分享：

港股市況不斷更新

美股3大指數周二向好，道指升198點，港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開343點，恒指料報26130點。滙豐 （00005） ADR折合報46.44元，較港收市價高0.29元或0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報509.86元，較港收市價高10.86元或2.2%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大
    +2

即市走勢︰

【08：53】恒指黑期升約237點，報25983點；道指期貨升25點，報35482點。

【08：44】【配股潮】中教折讓9.4%配股淨籌11.7億元　擬備用現代職業教育領域併購

【08：28】【配股潮】世茂服務折讓近一成配股兼發可換股債　共籌逾48億元

【07：45】港股ADR收報26130點，升343點或1.3%。滙豐 （00005） ADR折合報46.44元，較港收市價高0.29元或0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報509.86元，較港收市價高10.86元或2.2%。

更多ADR及中概股收市︰

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【07：30】美企季績強勁撐市，緩解了疫情持續及成本上漲破壞企業復甦的憂慮，美股3大指數周二向好。道指收市升198點，報35457點；標指升33點，報4519點；納指升107點，報15129點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +2

【開市9點半】滙豐香港增聘至少300人攻理財通　世茂服務趁市旺配股

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數

下一篇文章

【ET開市直擊】恒指重上50天線好兆頭？ 金融股業績當前有冇機（歡迎到本節目留言區即時交流）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒大3333】恒大地產再兌付境內債「20恒大05」利息　涉約1.2億人幣
【恒大3333】恒大地產再兌付境內債「20恒大05」利息　涉約1.2億人幣
【星爺持股】比高集團完成配股　周星馳持股攤薄至41.86%、貨值只有1845萬元
【星爺持股】比高集團完成配股　周星馳持股攤薄至41.86%、貨值只有1845萬元
【恒指夜期+ADR】馬雲外遊考察　阿里巴巴美股高水4%　夜期升224點叩26000關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】馬雲外遊考察　阿里巴巴美股高水4%　夜期升224點叩26000關（不斷更新）
【阿里巴巴9988】紫光集團破產重組　7間白武士舉手包括阿里巴巴
【阿里巴巴9988】紫光集團破產重組　7間白武士舉手包括阿里巴巴
【新股IPO】李澤楷旗下富衛集團上市申請據報陷入停滯　美證交會憂中國監管影響港企
【新股IPO】李澤楷旗下富衛集團上市申請據報陷入停滯　美證交會憂中國監管影響港企
【芯片大戰】阿里巴巴「平頭哥」發布Arm架構、5納米伺務器芯片　獲官媒讚許？
【芯片大戰】阿里巴巴「平頭哥」發布Arm架構、5納米伺務器芯片　獲官媒讚許？