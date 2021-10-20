【港股市況】恒指黑期升約237點試二萬六　道指期貨升25點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股3大指數周二向好，道指升198點，港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開343點，恒指料報26130點。滙豐 （00005） ADR折合報46.44元，較港收市價高0.29元或0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報509.86元，較港收市價高10.86元或2.2%。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：53】恒指黑期升約237點，報25983點；道指期貨升25點，報35482點。

【08：44】【配股潮】中教折讓9.4%配股淨籌11.7億元 擬備用現代職業教育領域併購

【08：28】【配股潮】世茂服務折讓近一成配股兼發可換股債 共籌逾48億元

【07：45】港股ADR收報26130點，升343點或1.3%。滙豐 （00005） ADR折合報46.44元，較港收市價高0.29元或0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報509.86元，較港收市價高10.86元或2.2%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美企季績強勁撐市，緩解了疫情持續及成本上漲破壞企業復甦的憂慮，美股3大指數周二向好。道指收市升198點，報35457點；標指升33點，報4519點；納指升107點，報15129點。

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【開市9點半】滙豐香港增聘至少300人攻理財通 世茂服務趁市旺配股

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責任編輯︰梁浩碩