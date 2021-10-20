【恒指夜期+北水】北水吸39億　逾14億掃美團　恒指夜期升7點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

阿里系領升下，科技股繼續發力，加上北水39.2億元淨流入，港股突破26000關。科技股獲北水加倉，美團 （03690） 錄14.5億元淨買盤，快手 （01024） 及騰訊 （00700） 亦各有5億及4.5億元淨買，吉利 （00175） 則吸資6億元。

港股承接美股升勢，恒生指數重上二萬六，開報26074點，升286點，其後走勢反覆向上，一度升逾400點至26200點水平，恒生指數收報26136點，升348點，成交1565.9億元。恒生科技指數升2.7%，報6691點。阿里巴巴 （09988） 領市升逾6%；阿里健康 （00241） 升逾13%；世茂服務 （00873） 逆市跌一成；中教 （00839） 跌逾6%；恒大汽車 （00708） 跌8%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息︰

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焦點新聞︰

【大行報告】高盛下調中港股市盈利增長預測 A股盈利增長預測削一半

【大行看法】瑞銀：中國科技業短期波動、但中期前景正面 續看淡內房表現

即市走勢︰

【18：13】恒指夜期升7點，報26163點，高水27點。

【16：10】恒生指數收報26136點，升348點，成交1565.9億元。恒生科技指數升2.7%，報6691點。阿里巴巴 （09988） 領市升逾6%；阿里健康 （00241） 升逾13%；世茂服務 （00873） 逆市跌一成；中教 （00839） 跌逾6%；恒大汽車 （00708） 跌8%。

【16：00】恒生指數U盤前升303點，報26090點。

【15：54】恒大汽車 （00708） 跌逾9%，低見3.44元。

【15：44】阿里健 （00241） 升逾13%；平安好醫生 （01833） 升半成；京東健康 （06618） 升逾6%。

【15：34】恒大汽車 （00708） 尾市逆市跌逾7%，低見3.53元。

【15：23】恒指尾市升約300點，報26093點，升305點；科指升2.7%，報6690點。

【15：05】普甜 （01699） 跌幅擴大至55%，低見0.111元。

【15：00】內地股市偏軟，上證全日跌近0.2%；深證跌0.3%；創業板指跌近0.4%。

【14：33】普甜 （01699） 逆市跌逾4成，低見0.145元，成交5761萬元。

【14：33】【內房危機】習近平房產稅計劃據報遇黨內強烈反對 試點城市或由30變10

【14：23】恒指最新升約315點，報36101點；科指升2.9%，報6709點。

【13：40】微泰醫療 （02235） 上市翌日，股價一度低見30.4元跌穿招股價，最新回穩升0.2%，報30.55元。

【13：34】港交所 （00388） 午後升近2%，高見492元。

【13：24】吉利 （00175） 升逾半成，高見26.75元。

【13：19】阿里健康 （00241） 升幅擴大至15%，高見13.06元。

【13：05】阿里巴巴 （09988） 午後升勢略為回順，最新升7.7%，報177.5元，今早曾高見179.9元。

【13：00】港股午後初段升約335點，報26122點；科指升3.1%，報6722點。

【12：29】【中國限電】國家能源局要求推動新能源發電項目併入電網 華潤電力升半成、中國電力升近3%

【12：26】【航運股】海豐國際首9個月收入增77% 較上半年輕微放慢

【12：00】恒生指數半日升338點，報26125點，成交928億元。恒生科技指數升3.1%，報6721點。科技股領升，阿里巴巴 （09988） 升8%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾2%；快手 （01024） 升半成；煤炭股逆市下挫。

【11：41】小鵬汽車：今年混合動力車和微型電動車銷量激增 料2025年新能源車佔中國新車銷量35%

【11：30】上證半日微升0.03%；深證升0.3%；創業板指升0.5%。

【11：26】大摩予阿里健康 （00241） 「增持」評級，目標價下調至18元，阿里健康升一成，高見12.46元。

【11：23】阿里巴巴 （09988） 升9%，高見179.8元，成交60億元。

【11：22】恒指升400點，報26188點；科指升2.9%，報6708點。

【11：21】【快手1024】快手據報整合海外業務 暫停新市場擴張計劃、股價曾升近6%

【11：12】阿里巴巴 （09988） 最新升逾8%，高見178.6元，帶動港股升約350點，報26137點。

【11：01】快手 （01024） 升逾3%高見95.3元。快手短劇行業大會暨快手星芒短劇升級發布會在重慶舉行。會上，快手短劇運營負責人表示，截止今年10月，快手平台的短劇日活用戶規模達到2.3億，創作者規模增速超32%。短劇創作者的總收入已超過10億元人民幣，作者日均收入較去年提升三倍以上，短劇創作者廣告收入截至7月就已超去年全年。

【10：56】大市升近300點，科指升2.3%。

【10：47】【阿里巴巴9988】張勇：要做開放共享、人人受益的好科技 「教育興則科技興」

【10：44】錦欣生殖 （01951） 升逾半成，高見13.8元。集團發公告，於10月19日就收購目標公司的全部已發行股本，與賣方訂立買賣協議。

【10：41】恒大汽車 （00708） 最新升逾3%，高見4.01元。

【10：30】恒指最新升約230點報26017點；科指升1.8%，報6633點。

【10：26】金管局增發400億元外滙基金票據 分8次執行

【10：21】阿里巴巴 （09988） 愈升愈有，股價最新升逾7%，高見177元。

【10：19】【科技股】馬雲歐遊刺激ATM股價造好 騰訊重上500關、阿里巴巴升逾6%

【10：12】濠賭股上揚，藍籌銀娛 （00027） 升3%；金沙 （01928） 升逾2%。另外，美高梅 （02282） 升近4%；永利 （01128） 升近3%；澳博 （00880） 升逾3%；新濠 （00200） 升逾2%。

【10：08】環球大通投資 （00905） 升逾5成，高見0.25元，涉30宗成交或20.6萬元。

【10：04】特步 （01368） 升0.8%，高見10.74元。

【體育用品股】特步上季零售銷售錄中雙位數增長 股價全日升近8%

【09：56】潤電 （00836） 、中國電力 （02380） 分別升半成；龍源電力 （00916） 升逾2%。

【09：52】阿里巴巴 （09988） 升幅擴大至6%，高見175.4元，成交22.1億元。

【09：49】內房逆市向下，中海外 （00688） 跌近1%；潤地 （01109） 跌0.8%。碧桂園 （02007） 跌逾1%；雅居樂 （03383） 跌逾2%；融創 （01918） 跌0.6%。

【09：45】港股升幅收窄至200點內，回落至26000點以下水平，報25965點，升178點。

【09：43】滙豐 （00005） 股價逆市偏軟，跌0.5%，低見45.85元。

【09：41】恒大汽車 （00708） 靠穩升0.3%，報3.82元。

【恒大3333】恒大汽車與歐美企業洽售瑞典子公司NEVS 料估值逾77億

【09：38】中國央行將一年期和五年期貸款市場報價利率（LPR）分別維持在3.85%和4.65%不變，均為連續第18個月維持不變。

【09：35】比特幣 Bitcoin升至64000美元水平，火幣科技 （01611） 升逾3%；歐科雲鏈 （01499） 升3%；雄岸科技 （01647） 升近4%；美圖 （01357） 升逾2%。

【Bitcoin ETF】比特幣期貨ETF BITO首掛升5% 比特幣最新突破64000美元

【09：33】ATMX造好，阿里巴巴 （09988） 早段升幅擴大至逾5%；騰訊 （00700） 升逾2%；美團 （03690） 升逾3%；小米 （01810） 升0.7%。

【09：30】大市開市後升幅擴大至逾300點，恒指升362點，報26150點；科指升2.3%，報6658點。

【09：30】國家發改委表示，研究依法對煤炭價格實施干預措施，促進煤炭價格回歸合理範圍，兗煤 （01171） 跌逾12%；神華 （01088） 跌逾6%；中煤 （01898） 跌逾8%。

【09：26】【電力股】華電國際首三季發電量增13.7% 今早高開4.1%

【09：21】恒生指數重上二萬六，開報26074點，升286點。恒生科技指數升1.4%，報6612點。阿里巴巴 （09988） 升逾4%；友邦 （01299） 升近3%；世茂服務 （00873） 跌一成；中教 （00839） 跌逾8%。

【馬雲行蹤】馬雲據報在歐洲 考察農務和與環境技術

【馬雲行蹤】馬雲據報離港夥富豪好友 前往西班牙度假

【09：13】期指開報25955點，升180點或0.7%。

【08：53】恒指黑期升約237點，報25983點；道指期貨升25點，報35482點。

【08：44】【配股潮】中教折讓9.4%配股淨籌11.7億元 擬備用現代職業教育領域併購

【08：28】【配股潮】世茂服務折讓近一成配股兼發可換股債 共籌逾48億元

【07：45】港股ADR收報26130點，升343點或1.3%。滙豐 （00005） ADR折合報46.44元，較港收市價高0.29元或0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報509.86元，較港收市價高10.86元或2.2%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美企季績強勁撐市，緩解了疫情持續及成本上漲破壞企業復甦的憂慮，美股3大指數周二向好。道指收市升198點，報35457點；標指升33點，報4519點；納指升107點，報15129點。

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【開市9點半】滙豐香港增聘至少300人攻理財通 世茂服務趁市旺配股

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責任編輯︰梁浩碩