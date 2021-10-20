【配股潮】世茂服務折讓近一成配股兼發可換股債　共籌逾48億元、股價低開逾一成

▲ 【配股潮】世茂服務折讓近一成配股 淨籌逾17億元

世茂服務 （00873） 配股兼發可換股債，共籌48.5億元。世茂服務公布，以先舊後新方式配售1.15億股，相當於經擴大已發行股本約4.6%，配售價每股15.18元，較世茂服務上日收市價16.82元，折讓9.75%，款項淨額約為17.35億元。

該股今早低開逾一成，報15元，跌10.8%。

另外，世茂服務公布全資附屬公司Crystal Idea Group Limited發行31.1億元可換股債，年利率2.25厘，2022年10月31日到期。

世茂服務指，配股及發可換股債的所得款項淨額擬用於潛在併購、業務擴展、一般營運資金及一般企業用途。

世茂 （00813） 表示，配售事項及認購事項完成後，並假設債券獲悉數轉換為轉換股份，於世茂服務的股權將由約65.88%攤薄至約58.78%，於世茂服務的股權降幅約為7.1%。根據上市規則第14.29條，公司於世茂服務的有關股權攤薄構成公司的視作出售交易。完成後，將繼續擁有對世茂服務的控制權。

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責任編輯︰梁浩碩