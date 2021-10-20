【美股焦點】魷魚遊戲大熱帶動？　Netflix季度付費用戶淨增440萬勝預期、盤前反跌近2%

▲ 【美股焦點】魷魚遊戲大熱帶動？ Netflix季度付費用戶淨增440萬勝預期

Netflix（美︰NFLX）公布季績，視頻串流平台Netflix季度收入74.8億美元，符預期，每股盈利3.19美元，高於市場預期的2.56美元。Netflix股價周三盤前反跌，現跌1.9%。

Netflix原創劇《魷魚遊戲》（Squid Game）掀起熱潮，全球大受歡迎，Netflix季度付費用戶淨增440萬，高於市場預期的384萬，按季增逾一倍。魷魚遊戲播出後首4星期，吸引全球達1.4億用戶家庭觀看，相當於其三分之二用戶。

《魷魚游戲》上綫不足一個月收視破億 成Netflix史上最受歡迎劇集，詳情請看【下一頁】

遊戲領域方面，Netflix表示已開始在選定的地區測試其遊戲，但計劃仍處於早期階段。

Netflix預計今季收入77.1億美元，付費用戶淨增850萬。

【魷魚遊戲】據報Netflix高層考慮推「真‧魷魚遊戲」 正考慮不同領域合作可能性

責任編輯︰梁浩碩

*同場加映→【ET開市直擊】恒指重上50天線好兆頭？ 金融股業績當前有冇機

必睇 →【ET財智Talk】能源需求旺季 油價85美元現阻力？（立即收看）