  • 27°C
香港時間 : 20211020日 (三) 18:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】魷魚遊戲大熱帶動？　Netflix季度付費用戶淨增440萬勝預期、盤前反跌近2%

股市 17:12 2021/10/20

分享：

【美股焦點】魷魚遊戲大熱帶動？　Netflix季度付費用戶淨增440萬勝預期

Netflix（美︰NFLX）公布季績，視頻串流平台Netflix季度收入74.8億美元，符預期，每股盈利3.19美元，高於市場預期的2.56美元。Netflix股價周三盤前反跌，現跌1.9%。

Netflix原創劇《魷魚遊戲》（Squid Game）掀起熱潮，全球大受歡迎，Netflix季度付費用戶淨增440萬，高於市場預期的384萬，按季增逾一倍。魷魚遊戲播出後首4星期，吸引全球達1.4億用戶家庭觀看，相當於其三分之二用戶。

《魷魚游戲》上綫不足一個月收視破億　成Netflix史上最受歡迎劇集，詳情請看【下一頁】

遊戲領域方面，Netflix表示已開始在選定的地區測試其遊戲，但計劃仍處於早期階段。

Netflix預計今季收入77.1億美元，付費用戶淨增850萬。

【魷魚遊戲】據報Netflix高層考慮推「真‧魷魚遊戲」　正考慮不同領域合作可能性

責任編輯︰梁浩碩

*同場加映→【ET開市直擊】恒指重上50天線好兆頭？ 金融股業績當前有冇機 

必睇 →【ET財智Talk】能源需求旺季　油價85美元現阻力？（立即收看） 

 

美股 網飛（Netflix，美：NFLX） Netflix

上一篇文章

【體育用品股】361度主品牌產品　第3季零售額錄低雙位數增長
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒大3333】恒大地產再兌付境內債「20恒大05」利息　涉約1.2億人幣
【恒大3333】恒大地產再兌付境內債「20恒大05」利息　涉約1.2億人幣
【星爺持股】比高集團完成配股　周星馳持股攤薄至41.86%、貨值只有1845萬元
【星爺持股】比高集團完成配股　周星馳持股攤薄至41.86%、貨值只有1845萬元
【芯片大戰】阿里巴巴「平頭哥」發布Arm架構、5納米伺務器芯片　獲官媒讚許？
【芯片大戰】阿里巴巴「平頭哥」發布Arm架構、5納米伺務器芯片　獲官媒讚許？
【阿里巴巴9988】紫光集團破產重組　7間白武士舉手包括阿里巴巴
【阿里巴巴9988】紫光集團破產重組　7間白武士舉手包括阿里巴巴
【iBond 2021】花旗料明年通脹升2.4% 跑贏iBond兩厘包底息
【iBond 2021】花旗料明年通脹升2.4% 跑贏iBond兩厘包底息
【恒指夜期+ADR】馬雲外遊考察　阿里巴巴美股高水4%　夜期升224點叩26000關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】馬雲外遊考察　阿里巴巴美股高水4%　夜期升224點叩26000關（不斷更新）