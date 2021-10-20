【ET財經早點1分鐘】馬雲歐洲考察 阿里美股勁升6%

阿里巴巴 （09988） 旗下的《南華早報》報道，阿里創辦人馬雲正在歐洲進行考察，是一年多來的首次出國。

報道並引述一位熟悉馬雲行程的消息人士指，馬雲正在西班牙進行與農業和與環境有關的技術方面的考察，消息帶動阿里美股急升6%，收報177美元。

恒指夜期升224點 撲26000關

恒指夜期亦升224點，收報25999點。除阿里巴巴美股上升，騰訊 （00700） 及美團 （03690） ADR亦高過港收市價2%。

美企績優 美股三大指數再升

P&G及Johnson & Johnson等業績佳，緩解疫情持續及成本上漲，破壞企業復甦的憂慮。

道指收市再升198點，納指升107點，繼續向歷史新高15403點進發。

比特幣策略ETF首日升半成 比特幣越64000美元撲新高

首隻追縱比特幣期貨的比特幣策略ETF，掛牌勁升半成，成交達10億美元，交投熾熱帶動比特幣走勢。

比特幣突破64000美元，24小時升幅近4%，距歷史高位只相差約500美元。

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