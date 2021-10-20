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【Google新機】搶奪華為市佔缺口　傳Google Pixel 6系列出貨量達700萬部

科技 08:00 2021/10/20

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Google今（20日）凌晨一時正舉辦秋季發布會，推出新5G旗艦手機Pixel 6、Pixel 6 Pro系列。（Google發布會截圖）

華為手機業務受美國制裁衝擊，蘋果、三星、OPPO、VIVO、小米等手機品牌均有受惠。綜合外電消息，Google更有意從全球三大智能手機製造商，包括蘋果、三星及小米的手中，搶奪華為留下的缺口。

Google今（20日）凌晨一時正舉辦秋季發布會，推出首次搭載自家芯片Google Tensor的5G旗艦手機Pixel 6、Pixel 6 Pro系列。

【Google發布會】Google Pixel 6、Pixel 6 Pro系列登場　首次採用自家芯片　售4,658元起

消息指，由於該Pixel 6新機系列是Google第一款採用自家研發芯片的智能手機，所以新機系列寄予厚望，有望令Google在激烈的競爭中突圍。Google亦已要求供應商將Pixel 6系列的產量增加至超過700萬部，為該公司去年整體手機總出貨量的兩倍，藉此搶攻華為的市佔缺口，並趕上疫情後的需求復甦。

市場研究機構IDC的數據顯示，2020年Google的手機總出貨量達到370萬部。據外媒引述有知情人士透露，Google還要求供應商生產將另一款在今年推出的平價手機Pixel 5A，產量超過500萬部，

IDC的技術分析師Joey Yen又指出，由於歐洲和美國等西方市場對數據隱私更加敏感，並且專注於電子設備相關的國家安全問題，故有望擁有良好的市場機會。

【封殺華為】加拿大即將封殺華為5G？　民調：超過75%民眾贊成

【蘋果發布會】新14吋MacBook售15,999元起　搭載兩款新自家芯片M1 Pro、M1 Max

責任編輯：張寶燕

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