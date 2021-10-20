蘋果未能擺脫芯片短缺影響 聖誕季iPhone銷量要慘？

▲ 摩通報告稱，受全球芯片短缺的影響，蘋果公司今年第四季度的iPhone銷量將低於預期。（法新社資料圖片）

據外電報道，摩根大通發布報告稱，受全球芯片短缺的影響，蘋果公司今年第四季度的iPhone銷量將低於預期。

第四季度被稱為「聖誕購物旺季」，對於包括蘋果在內的許多公司而言，這是一年中最要的季節。但受芯片短缺的影響，摩根大通分析師查特吉（Samik Chatterjee）將蘋果2022財年第一季度（截至2021年12月底）的iPhone營收預期調低至6300萬美元，按年下滑近4%。

這也是近期調低iPhone銷量預期的第二家投行。上周，同樣因為芯片短缺問題，投行Needham將iPhone 13今年第四季度的出貨量預期調低1000萬部。

蘋果將於10月29日發布截至9月底的2021財年第四季度財報。查特吉預計，蘋果第四財季（即第三季度）的iPhone銷量將達到5800萬部，營收為460億美元，高於華爾街分析師平均預期的410億美元。

當前，華爾街分析師平均預計蘋果今年第四季度的iPhone銷量為4500萬部，而明年第一季度預計為7940萬部。

憑借強大的購買力，以及與芯片供應商簽署的長期供應協議，蘋果比其他許多公司更好地經受住芯片短缺危及。但今年下半年越南等國的供應鏈瓶頸，以及疫情封鎖，正在影響iPhone的生產。

上周有報道稱，由於全球芯片短缺，蘋果可能會將iPhone 13的產量削減多達1000萬部。隨後，美國銀行（Bank of America）分析師莫漢（Wamsi Mohan）稱，這可能導致蘋果第四季度營收低於預期。

莫漢認為，蘋果第三季度營收將超出預期，芯片短缺影響主要集中在第四季度，預計第四季度營收將低於分析師的平均預期。

摩根士丹利分析師休伯蒂（Katy Huberty）認為，蘋果最大的瓶頸可能是iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max的攝像頭模塊。

周二淩晨，蘋果剛剛發布兩款搭載更強大自家芯片的新MacBook Pro機型，以及AirPods 3無線耳機，新產品將於下周開始發貨。對此，投行Wedbush分析師艾夫斯（Daniel Ives）稱，盡管芯片短缺，蘋果還是發布了新產品，這顯示出了蘋果的供應鏈實力。

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責任編輯：李勝君