【儲局官員】巴爾金 : 美國勞動力短缺持續 限制經濟增長

▲ 里士滿聯儲銀行行長巴爾金表示，美國勞動力短缺持續，可能會限制經濟增長。

里士滿聯儲銀行行長巴爾金（Thomas Barkin）周二表示，除非美國拿出更好的教育、衛生和兒童保育政策，以增加願意和有能力工作的人數，否則美國的勞動力短缺可能會持續至新冠疫情之後，並限制整體經濟增長。

巴爾金在南卡羅萊納州Greenville的一個活動準備的講稿中指出，盡管在疫情重啟經濟期間，勞動力短缺似乎很嚴重，但隨着勞動力老齡化和出生率下降，勞動力短缺對美國來說是一個長期挑戰。

他表示，在疫情期間難以填補崗位的僱主正在提高薪資，尤其是低收入崗位的薪資，同時改變要求以填補空缺。看到入門級職位的薪資增速強勁，擴大了教育和育兒福利，同時工作環境也有所改善，且更為靈活。又聽到僱主調整政策，提供更多的在職培訓，同時評估招聘標準，以確保在恰當的情況下，相關的先前經驗可以在一定程度上替代學歷得到認可。疫情後，較低薪資和較低學歷工人的保留薪資顯著走高。潛在僱員期望更高的薪水、福利或是工作靈活度。

美國的就業/人口比例峰值出現於2000年，達到64.7%，目前是58.7%，可以通過消除參與就業的障礙來提高。他指出四個就業的主要障礙：職位與履歷不匹配、家庭照料、健康和激勵措施。這些問題在疫情前都存在，但是可以說過去18個月有所加劇了。

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責任編輯：李勝君