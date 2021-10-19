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【美股焦點】Tesla周三盤後公布第三季業績　獲大行唱好　大摩美銀調升目標價至900美元

23:31 2021/10/19

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Tesla周三盤後公布第三季業績　獲大行唱好　大摩美銀調升目標價至900美元

Tesla（美：TSLA）將於美國時間周三（20日）美股盤後公布第三季業績。Tesla於第三季度交付量創新高，帶動股價近期回勇，市場預期業績亦會交出亮麗的成績表，料收益達131.6億美元，每股盈利為1.52美元。多間大行對Tesla前景樂觀，摩根士丹利最新給予Tesla目標價為900美元，美銀證券亦同樣將目標價由800美元上調至900美元。

近日其他大行亦有調整Tesla目標價，富瑞給予目標價950美元，評級為「買入」。瑞信給予800美元，評級為「中性」。

美國投行Wedbush則更進取，給予Tesla目標價1000美元。Wedbush分析師Daniel Ives發表報告指出，儘管近期晶片供給短缺，但不斷進化的綠色浪潮將推高Tesla股價，而第三季財報將是另一項利好因素。

相關文章：Tesla對英國開放Model Y訂單 　預計2022年初交付

【名人豪宅】馬斯克宣布Tesla搬總部後　劈價出售加州灣區豪宅（附圖）

【美股焦點】Tesla上季交付24萬輛電動車破紀錄　按年大增73%

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編輯：袁諾曦

特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla 美股

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