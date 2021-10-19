【美股焦點】Tesla周三盤後公布第三季業績　獲大行唱好　大摩美銀調升目標價至900美元

▲ Tesla周三盤後公布第三季業績 獲大行唱好 大摩美銀調升目標價至900美元

Tesla（美：TSLA）將於美國時間周三（20日）美股盤後公布第三季業績。Tesla於第三季度交付量創新高，帶動股價近期回勇，市場預期業績亦會交出亮麗的成績表，料收益達131.6億美元，每股盈利為1.52美元。多間大行對Tesla前景樂觀，摩根士丹利最新給予Tesla目標價為900美元，美銀證券亦同樣將目標價由800美元上調至900美元。

近日其他大行亦有調整Tesla目標價，富瑞給予目標價950美元，評級為「買入」。瑞信給予800美元，評級為「中性」。

美國投行Wedbush則更進取，給予Tesla目標價1000美元。Wedbush分析師Daniel Ives發表報告指出，儘管近期晶片供給短缺，但不斷進化的綠色浪潮將推高Tesla股價，而第三季財報將是另一項利好因素。

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編輯：袁諾曦