【疫市營商】租金回落　中小企開店有何準備？

香港經歷近兩年的疫情，飲食業界廣受衝擊，部份餐廳生意額大跌甚至結業，繼而令店鋪租金從高位回落。早前傳出翠華餐廳以往在銅鑼灣的四層巨鋪，被另一茶餐廳以每月約 45 萬元頂租，租金較高峰大跌 7 成。店鋪租金持續下跌吸引不少有志進軍餐飲業的準店家在「疫市」下開店。

誠然，租金反彈前夕頂租對準店主是難得的機遇。可是，開店特別是餐廳是一項重大的商業決定，準店主需綜合考慮選址、規模、政策、銷售渠道等一系列不同因素，更需注意消費者習慣在疫情下所出現的轉變。

切合經營模式的選址與規模

店家需審視餐廳選址，眼界不應局限於傳統中心商業區。以往飲食業暢旺的旅遊和商業區在疫情持續下受到重大衝擊，加上消費者減少跨區外出，住宅及民生小區可能因此受惠。疫情新常態下，照顧住宅區內居民日常所需的餐廳可能形成一個全新的消費圈，較中心商業區的餐廳有利。

餐廳規模亦應配合自身的經營模式，不應盲目追求大型店鋪。發展 1,500 呎以下中小型餐廳是飲食業市場的新趨勢，既可減低大鋪位少顧客的租金負擔，又減省打理的人力成本，較易按市場需求調整經營成本。iCHEF 數據顯示，不少連鎖品牌以精簡分店方式減低疫情帶來的衝擊，而 25 座位以下的小店生意卻未有因疫情而受到嚴重影響。開店數據亦顯示，近半新鋪為中小型咖啡店及日式餐廳，普遍選址於元朗及深水埗等住宅區。

綜合而言，住宅區中小型規模餐廳有較高的業務靈活性和適應力，是疫情期間的較具優勢的營運模式。

牌照、規管及防疫措施

飲食業店主必須滿足牌照、稅務等一系列繁複的監管要求，更需注意本地的租務流程，在簽約、訂金及退場機制的不同規定。疫情期間，店主同時需要注意政府不時更新的防疫政策及指引，例如室內通風系統及換氣量的規定。店主必須對這些規定瞭如指掌，隨時調節店鋪運作，做到有備無患。

疫情促使訂位及外賣 App 等新興餐廳服務更加普及，多渠道服務將是飲食業的大勢所趨。多渠道營運下，每個渠道牽涉不同的數據，店主需要一套可以整合多個渠道的智慧點餐管理 (Point of Sale，POS) 系統，綜合統籌來自不同平台的訂單、訂位資訊。

有別於傳統昂貴且龐大的硬件設備，供應商如 iCHEF 提供的智慧 POS 系統讓店家可以一部 iPad 管理餐廳日常營運，儲存並即時掌握經營數據，靈活調配資源。餐廳店主可運用可靠的營運數據而非透過主觀的觀察，掌握顧客的喜好口味，從而調整餐廳方針和推出相應的新產品及優惠。

全面評估 POS 系統

準店家應多作研究，選擇 POS 系統除基本月費和添置設備的成本外，亦應考慮供應商的配套服務，並挑選了解行業運作的供應商，以便在開店、營運、以至擴展業務等方面得到專業的顧問服務。在開店前綜合考慮各項上述因素，配合合適的 POS 系統，把握「疫市」後的經濟復甦機遇。