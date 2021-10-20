【疫市營商】中小企數碼轉型　應如何加速？

新冠疫情揭示了全球供應鏈的脆弱一面，同時促使許多本地企業，尤其是中小企重新審視並改善其營運模式，以確保即使日後供應鏈再受衝擊仍能彈性求變，創造更大競爭優勢。疫情期間各地民眾因應防疫措施減少外出購物，變相令全球「宅經濟」急速起飛，帶動了電子商務的發展。Digital Commerce 360 的調查報告顯示，全球網上購物率在去年急升逾 24%，整體銷售額更達到 4.3 萬億美元。



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有見及此，現時正是中小企開拓新客源的大好時機，數碼轉型不單是當中的關鍵一環，更可以助企業未雨綢繆，為未來作好準備。根據 Tech Monitor 一項研究，數碼轉型有效提升公司的業績表現，而且越來越多企業已開始著手籌劃。

問題是，企業管理層應採取甚麼行動以提升自身實力，並在電子商務領域中爭取最大優勢？

提升供應鏈韌性

疫情席捲全球導致供應鏈中斷，並造成存貨短缺、貨物積壓的現象，環球貿易造成打擊。根據 PayPal 的調查，多達 86% 的香港企業表示曾因各國的封關措施而經歷供應鏈中斷和物流運輸受阻等問題。

去年疫情爆發初期，中國的供應鏈首當其衝，並向全球揭示了採購多元化的重要性。及至今年 3 月，佔全球每日集裝箱貨運流量達三成的蘇彝士運河受堵塞，則令緊繃的全球供應鏈進一步受衝擊。國際航運業刊物《勞合船舶日報》（Lloyd's List）估計每天滯留貿易金額達96億美元。

種種事件顯示本港企業應考慮分散業務重心，以避免受任何潛在的市場變化影響。例如投入必要的時間和資金擴展供應商網絡，以確保庫存和生產原材料的供應。



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開拓新市場 吸引新客群

隨著本地零售業受疫情打擊後逐漸復甦，企業應將眼光放得更遠以尋找新機遇。據 PayPal 調查，64％ 的香港電子商企管理層認為需要盡快發掘潛在需求或開拓新客源。此外，45％ 表示正急切尋求海外客源，亞太地區自然成為最便捷的起點。

香港目前最主要的出口目的地為中國內地，但隨著亞太鄰近市場的中產客戶群擴大、GDP 持續增長，加上科技發展加速消費者轉向網上購物，為本港企業拓展客戶群提供了龐大機遇。

以印尼為例，其電子商務銷售額在 2020 年激增 37.4％，達到 253 億美元。泰國的互聯網經濟規模僅次於印尼，而且其網購家庭數量在疫情期間激增 58％，大大加速該國電子商務的發展步伐。

選擇專業的合作夥伴

對於中小企而言，由於它們的資源相對緊絀，因此更需要專業而可靠的合作夥伴支援其業務和供應鏈的重整。以 UPS 為例，我們的專業團隊致力協助簡化報關及清關所需的文書工作，並提供專業的諮詢和運輸服務，以提升企業供應鏈的靈活、可靠和穩定性，確保它們能迅速應對突發事件。自疫情以來，我們留意到業界跨境物流方案的需求持續上升，反映經濟及企業的市場意識水平亦隨之而提升。

在嚴峻的經濟環境下，不少企業選擇迎難而上拓展海外新機遇，更取得豐碩成果。港產科技配件公司 Native Union 就是其中例子 ── 近期它們計劃將業務拓展至日本，卻因欠缺當地的「註冊進口商（Importer of Record） 認證而令進度停滯不前。幸好在 UPS 的協助下，我們透過提供一站式的物流解決方案協助它們成功打進日本市場。

疫情加速了實體商鋪的數碼轉型，促使中小企投放資源，以前所未見的速度開拓新客源。可以預期電子商務將成往後的大勢所趨，在瞬息萬變的大環境下，全球各地的企業必須大膽求變同時保持靈活及勇於創新，而數碼轉型令這些變得不再困難，中小企更有能力進軍新市場，在龐大商機中分一杯羹。