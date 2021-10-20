【開市9點半】滙豐香港增聘至少300人攻理財通　世茂服務趁市旺配股

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【ET財經早點1分鐘】馬雲歐洲考察 阿里美股勁升6%
港股昨連升第3日，直奔兩萬六，創逾1個月高。科技股蓄勢突破，騰訊 （00700） 觸500元，美團 （03690） 回補裂口，企穩280元關。總結科技股三大利好：（1）馬雲現身釋除市場疑慮；（2）監管政策大致消化，估值落後外圍科技股；（3）環球市場情緒趨好。
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港股ADR及美股收市情況：
欄名 : 開市9點半