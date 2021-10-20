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【開市9點半】滙豐香港增聘至少300人攻理財通　世茂服務趁市旺配股

股市 06:45 2021/10/20

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港股昨連升第3日，直奔兩萬六，創逾1個月高。科技股蓄勢突破，騰訊 （00700） 觸500元，美團 （03690） 回補裂口，企穩280元關。總結科技股三大利好：（1）馬雲現身釋除市場疑慮；（2）監管政策大致消化，估值落後外圍科技股；（3）環球市場情緒趨好。

1. 【馬雲行蹤】馬雲據報在歐洲　考察農務和與環境技術

2. 【跨境理財通】滙豐大灣區理財通今日開通　今年至少增聘300名香港員工（附短片）

3. 【小米造車】雷軍：小米汽車2024年上半年量產、「做車不是為出風頭」　小米全日大升5%

4. 【恒大3333】恒大地產再兌付境內債「20恒大05」利息　涉約1.2億人幣

5. 【內房危機】世茂服務連環集資48億元　折讓7%至10%配股、發可換股債

6. 【異動股】申洲國際升逾半成　越南工廠下月可望恢復正常、瑞信升評級至「跑贏大市」

7. 【體育用品股】特步上季零售銷售錄中雙位數增長　股價全日升近8%

8. 【能源危機】芝商所料亞太區通脹將超越美國　天然氣及煤價再走高或對經濟影響深遠

9. 【Bitcoin ETF】Bitcoin期貨ETF跟得貼唔貼Bitcoin走勢？

港股ADR及美股收市情況：

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欄名 : 開市9點半

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港股 申洲國際（02313） 世茂服務（00873） 美團－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 騰訊 跨境理財通 馬雲 歐洲

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