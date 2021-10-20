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【Bitcoin ETF】Grayscale申請將旗艦比特幣基金GBTC轉為ETF　規模佔比特幣發行規模3.4%

股市 13:44 2021/10/20

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灰度向美國SEC申請將比特幣基金GBTC轉為現貨ETF

美國首家比特幣ETF（Bitcoin ETF）周二上市，加密貨幣信託基金公司灰度（Grayscale）同日向美國證交會（SEC）提交文件，申請將比特幣信託基金GBTC（Grayscale Bitcoin Trust）轉換爲現貨交易所交易基金（ETF）。若灰度申請獲批，GBTC持有者的倉位將自動轉換為等值的現貨ETF，也有望成為資產規模領先的比特幣ETF。

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GBTC於2013年推出，2015年5月獲得公開報價，目前GBTC管理約400億美元的資產，其佔全球比特幣供應量約3.4%。若可成功轉換，相信可為灰度解決長期存在的問題，即信託較資產淨值存在折讓，該產品價價格長期以低於持有的比特幣價格交易。

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