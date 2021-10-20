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【Bitcoin ETF】比特幣期貨ETF BITO首掛升5%、首日交投歷來次高　比特幣逼64000美元

股市 11:57 2021/10/20

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【Bitcoin ETF】比特幣期貨ETF BITO首掛升5%、首日交投歷來次高

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美國首家與比特幣（Bitcoin）掛勾的ETF周二上市，ProShares發行的比特幣策略ETF（Bitcoin Strategy ETF，美：BITO），一如市場預期大為火熱。BITO以接近全日高位收市，大升5%，收報41.94美元。外電統計，BITO首日轉手量達2400萬個基金單位，成交額接近10億美元，是美國歷來首日成交額第二高的ETF。

美國歷來首日最高成交額的ETF為貝萊德發行的碳中和ETF，主要受惠於大額種子前投資。

受惠首隻比特幣ETF登場，比特幣價格走強，一度升穿64000美元，為4月16日以來首次。至香港時間11時54分，比特幣最新報63936美元，24小時升2%。

比特幣ETF為非直接投資比特幣、有何需要注意？【下一頁】

值得注意，ETF升幅不代表Bitcoin升幅，或僅代表買貴貨，須以官網公布的NAV作參考，而且BITO屬於期貨ETF，風險和回報與直接持有Bitcoin有一定差異。不過，BITO交投首日，ProShares官網卻在開市後一度死機，反映投資熱度。

以港人熟識的盈富基金為例，會有估計資產淨值，以免買入時偏離淨值太多。

盈富基金為例，會有估計資產淨值，以免買入時偏離太多

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