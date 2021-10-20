【麗新系】豐德麗全年虧損收窄9成　對長遠娛樂需求抱審慎樂觀

▲ 【麗新系】豐德麗末期年內虧損按年減少95.5% 對長遠娛樂需求抱審慎樂觀態度

麗新系旗下經營娛樂業務的豐德麗 （00571） 公佈截至7月底止年度業績，公司營業額8.4億元，按年跌10.1%，豐德麗解釋因為受到來自電影及電視節目分部收益減少所致。毛利1.8億元，按年跌39%，年內虧損按年減少95.5%至4.1億元，不派末期息。

公司擁有人應佔淨虧損約為3.5億元，按年減少59.1%。豐德麗表示，跌幅明顯乃主要由於出售麗豐後不再錄得出售後的虧損，及麗豐集團之經營業績及年內公司擁有人應佔來自業務之淨虧損減少所致。公司持有之現金及銀行結餘為13.5億元，按年減少10.4%。

豐德麗表示，疫情使本財政年度成為影視娛樂業史上其中一個最艱難的年度，香港戲院被要求暫停營業合共105日，無可避免地令本集團之票房表現受到影響，中國內地之戲院暫停營業超過五個月後重新營業，票房亦見復甦跡象，唯近期再度爆發Delta變種病毒，令觀眾打消入場觀看電影之意慾。豐德麗認為，儘管疫情下的營商環境充滿挑戰，集團對長遠基本娛樂需求仍抱持審慎樂觀態度。另外，位於九龍啟德和尖沙咀The ONE新戲院將於未來開始營運。

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編輯：曾樂詩