吉利擬46億元增持 電動車業務極氪10%股權

吉利汽車（00175）公布，與吉利集團訂立框架協議，擬向吉利集團收購2.2億股電動車業務極氪股份，擬以現金及按發行價每股23.34元發行約2％代價股份支付，即代價股份價值約45.84億元。該集團指，假設悉數轉換發行在外Pre-A系列優先股，所購極氪股份佔約10％，代價將參考極氪於Pre-A輪融資的投後估值釐定。另外，該集團將委任第三方獨立估值師對極氪進行估值。潛在交易一旦落實，將構成關連交易，該集團於極氪的權益將由約48％增加至約58％。

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適值吉利汽車同系公司富豪汽車落實將於瑞典納斯達克斯德哥爾摩證券交易所上市，吉利周二造好，全日上升2.2%收報25.35元。

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花旗預計，極氪下一輪Ａ輪融資估值或達２９００億元，認為吉利是次增持舉動正面，予目標價52.25元，重申「買入」評級，並把該股列為行業首選股。花旗預計，極氪下一輪Ａ輪融資將在今年第４季度至明年首季度初啟動，估值可能處於Pre A+輪及蔚來目前的市值約5,070億中間，大約2,900億元，展望未來，預計極氪將進一步吸引全球領先的先進駕駛輔助系統及技術參與者投資。

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