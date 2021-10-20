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【玩樂好去處】「美酒佳餚巡禮」11月1日開鑼 首次「酒」入區 一證多食多飲​

理財智慧 08:00 2021/10/20

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香港有不少愛酒之人，每年由香港旅遊發展局（旅發局）主辦的「香港美酒佳餚巡禮」，是他們必到的盛事。去年疫情下，美酒佳餚巡禮去年以「線上+線下」形式舉行活動，此成事今年終可再以以全新面貌登場，並將於今年11月1日至11月30日舉行。

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旅發局繼去年以「線上+線下」形式舉行活動，在疫情下繼續宣傳香港的美食美酒之都的吸引力後，今年旅發局再度創新，將實體盛事帶入多區，首推「遊『酒』香港自助行」，讓「邊走邊吃邊打卡」的悠閒寫意氣氛融入社區；而「線上」元素方面，今年的網上課堂新添平日難以一嚐的品酒體驗，鼓勵市民以新角度品味全城，同時向世界展示香港世界級的美食體驗。

    點擊圖片放大
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是次「香港美酒佳餚巡禮」有三大亮點，包括：
 
1. 新玩法：
• 首推「遊『酒』香港自助行」，憑一張品味通行證以優惠盡享四大地區期間限定餐單。
 
2. 新體驗：
• 透過「美酒佳話 On-air」網上直播，引入品酒驚喜新體驗，例如以限量品酒套裝，跟著專家品嚐市面仍未出售的波爾多「期酒」。

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3. 新角度：
• 推出創新的「中菜大師發辦」，為饕客帶來耳目一新的中菜體驗；
• 介紹餐飲業界冒起新星，帶大眾一起「潮飲潮食」；
• 逾400間餐廳推出低至7折優惠及特色餐單。
 
旅發局總幹事程鼎一表示：「『香港美酒佳餚巡禮』是香港標誌性年度盛事之一，隨著本港疫情穩定，希望今屆透過破格新嘗試，將活動帶入不同地區，讓美食融入生活。『遊「酒」香港自助行』不但涵蓋知名品酒美食區，更深入愈來愈多新派食肆進駐的特色打卡區，豐富餐飲體驗，為市民帶來驚喜。」

程鼎一續稱，旅發局希望乘著政府消費券氣氛，進一步鼓勵市民到實體餐廳酒吧消費，持續推動本地經濟，增加業界做生意機會；同時向內地及海外發放正面訊息，帶出香港在疫情下繼續展現世界級的多元美酒佳餚魅力，及最新美食潮流，希望日後重啟旅遊後，吸引旅客率先來港展開味覺之旅。

 

「香港美酒佳餚巡禮」活動網頁：www.discoverhongkong.com/winedinefestival

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記者：陳詠妍

好去處 美食 波爾多 香港美酒佳餚巡禮 酒吧 餐廳 旅發局

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