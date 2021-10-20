【玩樂好去處】「美酒佳餚巡禮」11月1日開鑼 首次「酒」入區 一證多食多飲​

香港有不少愛酒之人，每年由香港旅遊發展局（旅發局）主辦的「香港美酒佳餚巡禮」，是他們必到的盛事。去年疫情下，美酒佳餚巡禮去年以「線上+線下」形式舉行活動，此成事今年終可再以以全新面貌登場，並將於今年11月1日至11月30日舉行。

【樂園門票】香港迪士尼新設699元 「特定日子」門票 持「樂悠咭」長者可享100元門票優惠，詳見【下一頁】

旅發局繼去年以「線上+線下」形式舉行活動，在疫情下繼續宣傳香港的美食美酒之都的吸引力後，今年旅發局再度創新，將實體盛事帶入多區，首推「遊『酒』香港自助行」，讓「邊走邊吃邊打卡」的悠閒寫意氣氛融入社區；而「線上」元素方面，今年的網上課堂新添平日難以一嚐的品酒體驗，鼓勵市民以新角度品味全城，同時向世界展示香港世界級的美食體驗。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3



是次「香港美酒佳餚巡禮」有三大亮點，包括：



1. 新玩法：

• 首推「遊『酒』香港自助行」，憑一張品味通行證以優惠盡享四大地區期間限定餐單。



2. 新體驗：

• 透過「美酒佳話 On-air」網上直播，引入品酒驚喜新體驗，例如以限量品酒套裝，跟著專家品嚐市面仍未出售的波爾多「期酒」。

張敬軒攀上64層高避雷針為演唱會宣傳 推慈善NFT作競投 起標價10萬港元，詳見【下一頁】



3. 新角度：

• 推出創新的「中菜大師發辦」，為饕客帶來耳目一新的中菜體驗；

• 介紹餐飲業界冒起新星，帶大眾一起「潮飲潮食」；

• 逾400間餐廳推出低至7折優惠及特色餐單。



旅發局總幹事程鼎一表示：「『香港美酒佳餚巡禮』是香港標誌性年度盛事之一，隨著本港疫情穩定，希望今屆透過破格新嘗試，將活動帶入不同地區，讓美食融入生活。『遊「酒」香港自助行』不但涵蓋知名品酒美食區，更深入愈來愈多新派食肆進駐的特色打卡區，豐富餐飲體驗，為市民帶來驚喜。」



程鼎一續稱，旅發局希望乘著政府消費券氣氛，進一步鼓勵市民到實體餐廳酒吧消費，持續推動本地經濟，增加業界做生意機會；同時向內地及海外發放正面訊息，帶出香港在疫情下繼續展現世界級的多元美酒佳餚魅力，及最新美食潮流，希望日後重啟旅遊後，吸引旅客率先來港展開味覺之旅。

「香港美酒佳餚巡禮」活動網頁：www.discoverhongkong.com/winedinefestival

【消費熱話】CHANEL限購新措施打擊代購 熱門手袋款只能買一個，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍