【理財通】跨境理財通正式啟動 中港兩地反應積極 一文看清銀行步署

「跨境理財通」於周二（19日）起正式開通，本港及內地投資者可買賣相互市場的理財產品，兩地客戶的反應也十分積極，銀行也獲大量關於跨境理財通的查詢。

人民銀行初步統計數據顯示，理財通開展服務頭一個小時，內地代銷銀行成功通過人民幣跨境支付系統（CIPS），為港澳個人投資者，辦理41筆「北向通」投資資金，涉及金額249.6萬元人民幣。

金管局於周一（18日）公布可開展「跨境理財通」業務的香港銀行名單，其中共有19家香港銀行可開展南向通業；另有16家香港銀行及其內地伙伴銀行可開展北向通業務，如中銀香港、恒生銀行、滙豐銀行及建行（亞洲）等，提供逾100隻合資格理財產品，如混合型基金、債券基金及貨幣市場基金等。

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恒生銀行



恒生銀行表示，於周二正式開展「跨境理財通」服務，客戶反應熱烈。恒生在香港和內地已累計收到逾千名客戶表示對「跨境理財通」的南向通或北向通服務感興趣。於周二開展服務首日，恒生在香港和內地已著手為客戶辦理開立南向通和北向通賬戶的手續，開戶過程暢順。

恒生銀行執行董事兼財富管理及個人銀行業務主管關穎嫺表示，恒生非常高興與恒生中國攜手，周二已正式開展『跨境理財通』服務，分別為南向通客戶提供超過140種低風險至中風險的非複雜理財產品，包括存款、基金及債券類投資產品；及為北向通客戶提供多種覆蓋不同資產類別的基金選擇。

她續稱，目前恒生已有數千名財富管理專業人員為客戶提供服務，今年會額外新增聘500名前線員工及財富管理專才，以滿足客戶更廣泛的理財需要，讓他們抓緊新的投資及財富管理機會。她又預期，「跨境理財通」將有助進一步拓展大灣區的業務和客戶群，冀望帶動恒生於大灣區的財富管理業務錄得雙位數增長。

渣打集團

渣打集團方面，渣打銀行（中國）有限公司表示，在跨境理財通試點業務完成報備後，率先為合資格的大灣區客戶落地跨境理財通服務，積極助力大灣區跨境金融互聯互通。

於周二的上午，渣打在廣州、深圳等地的網點便迎來多位客戶。其中該行居住於廣州的客戶區先生在渣打廣州天河支行完成了「南向通」投資戶見證開戶。區先生對於理財通「開閘」首日便能順利「嘗鮮」，感到非常滿意，並表示他一直緊密關注著跨境理財通的最新進展，希望能以此豐富自己的投資選擇、把握灣區投資機遇。

▲ 渣打集團



渣打中國總行副行長兼個人、私人及中小企業銀行部董事總經理李佩蓮表示：「『跨境理財通』的實施，不僅意味著粵港澳大灣區金融市場互聯互通的重大突破，同時也是個人跨境投資便利化的關鍵一步。」她續稱，渣打很榮幸成為首批參與‘跨境理財通’試點業務的銀行，為大灣區個人投資者打造專屬投資產品，提供更多元化的投資選擇。



在「南向通」渠道方面，應大灣區內地居民的需求，渣打中國可以為其提供渣打香港開戶見證的代理服務，為合資格的內地投資者提供「南向通」投資戶見證開戶服務。「南向通」開戶完成後，大灣區內地投資者可通過資金閉環匯劃購買渣打香港首批面市的「南向通」投資產品。

在「北向通」渠道方面，香港地區居民可以經渣打香港網點指定其渣打中國大灣區一類戶為投資戶，並通過遠程渠道自主認購渣打中國代銷的「北向通」投資產品。在試點初期，渣打中國推出的首批基金涵蓋貨幣、股、債等多種資產類別，包括中國新經濟主題、固收+等相關策略的基金，其中相當一部分是渣打中國獨家代銷的基金。



中信銀行（國際）

中信銀行（國際）有限公司（下稱信銀國際）周二與母行中信銀行舉行聯合啟動儀式，推出「跨境理財通」服務。信銀國際同日正式開展「跨境理財通」服務，首日業務成績比預期理想，於上午時段已順利為合資格「南向通」及「北向通」客戶完成開戶申請，部份「南向通」客戶亦隨即透過信銀國際流動銀行平台「inMotion 動感銀行」進行匯款及認購理財產品，反應正面。首日多宗交易中，以基金產品較受歡迎，其他交易亦包括存款產品。

▲ 中信銀行（國際）



滙豐銀行

滙豐宣布成為首批獲准參與粵港澳大灣區「跨境理財通」1的銀行之一，於周二 起推出「滙豐大灣區理財通」服務，大灣區居民透過數碼渠道隨時隨地投資超過 100 隻精選理財產品。為方便客戶，滙豐在大灣區現有的分行中設立了近 60 家 「滙豐大灣區理財通中心」，有專員為客戶開立「跨境理財通」戶口及提供諮詢等服務。客戶亦可前往滙豐於大灣區內其他分行查詢。



開展服務時，滙豐會提供超過 100 隻理財產品，當中「南向通」客戶可投資由國際及區內頂尖基金經理管理，以多種貨幣計價的貨幣市場基金和多元資產基

金、由國際企業及政府機構發行的債券、以及 11 種貨幣 2 的存款產品。「北向通」客戶則可以選擇多個由首屈一指基金經理管理的混合型基金、債券基金及

貨幣市場基金。此外， 客戶參與「滙豐大灣區理財通」時透過流動理財和網上理財辦理的跨境轉賬，滙豐會免除相關匯款手續費 。

客戶如有對「跨境理財通」有興趣可聯絡當地分行預約辦理手續。滙豐中國客戶可親臨大灣區內地九市的 26 家「滙豐大灣區理財通中心」，只需約 30 分鐘

便能完成開立戶口參與「南向通」投資； 「北向通」客戶需在滙豐香港開立匯款專戶後，前往內地 26 家「滙豐大灣區理財通中心」任何一家開立投資專戶。

已在大灣區內地的滙豐網點開戶的香港客戶，則可無需親身前往內地，在本港任何分行即可完成辦理申請手續。

根據相關規定，大灣區居民需在香港和中國內地開立閉環管理的投資專戶和匯款專戶，方可透過「跨境理財通」進行投資。成功開立及配對戶口後，客戶即

可全天候透過流動理財、網上銀行輕易進行投資理及管理資產，並適時獲得獨到的最新市場分析。

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中國銀行（香港）



至於中國銀行（香港）（「中銀香港」）表示，該行於即日起推出「中銀跨境理財通」服務，為大灣區居民提供便捷的跨境理財新通道，滿足其財富管理及資產配置的多元化需要。中銀香港副董事長兼總裁孫煜表示:「中銀香港很榮幸成為首批推出跨境理財通服務的香港銀行，跨境理財通豐富了金融市場互聯互通內涵，進一步活躍跨境理財資金雙向流動。這突破性的政策體現了內地資本市場有序對外開放，見證人民幣國際化再上新台階，同時亦有助提升香港國際資產管理中心的地位。」

▲ 中國銀行（香港）

中銀香港指，跨境理財通設有「北向通」及「南向通」：

參與「北向通」的香港投資者，經中銀香港任何一間分行進行投資者資格核實後，並指定大灣區內地中國銀行賬戶作為「北向通」投資專戶，通過內地中國銀行手機銀行或親身前往大灣區內地中國銀行完成兩地賬戶配對後，便可投資於內地中國銀行精選超過 100 隻基金和理財產品，以捕捉人民幣投資機遇。香港客戶可通過內地中國銀行網上銀行或手機銀行，或親臨大灣區內地中國銀行網點查詢及認購「北向通」合資格產品。

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至於 參與「南向通」的內地投資者，可經大灣區內地中國銀行進行投資者資格核實後，可透過內地見證開戶方式或親臨中銀香港分行開立「南向通」投資專戶，並與内地匯款賬戶配對。中銀香港為「南向通」客戶提供首批超過 100 隻理財及投資產品，包括在香港註冊並經香港證監會認可的中低風險基金，主要為股債混合類、固定收益類及貨幣市場類基金，同時亦為客戶提供多元化債券及外幣存款選擇，以滿足客戶資產配置的需求。

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記者：陳詠妍