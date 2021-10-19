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【跨境理財通】理財通首日成交3312萬人幣　金管局：首日運作暢順

Hot Talk 21:05 2021/10/19

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【跨境理財通】理財通首日成交3312萬　金管局：首日運作暢順

金管局發言人表示，跨境理財通業務試點今日正式落地，共有18家香港銀行與其内地伙伴銀行開展跨境理財通業務，其中15家提供南向及北向服務，其餘3家提供南向服務。首日業務運作暢順。

【跨境理財通】中銀香港：首日料可開數百理財通戶口　3500員工即日可投入服務

南向通方面，截至中午12時, 香港銀行為内地投資者開立逾百個南向通投資專戶，並為一批客戶成功辦理投資服務。另外，尚有超過150宗開設投資專戶的申請在處理中。

北向通方面，截至中午12時，香港銀行為香港投資者開立逾百個北向通匯款專戶，並成功為客戶匯出款項至其內地銀行的投資帳戶。另外，尚有接近300宗開設滙款專戶的申請在處理中。 

【跨境理財通】滙豐大灣區理財通今日開通　今年至少增聘300名香港員工（附短片）

人民銀行廣州分行指，內地代銷銀行為港澳投資者辦理北向通投資資金滙入180筆，金額1538.7萬元人民幣。內地合作銀行聯動港澳銷售銀行，為大灣區內地投資者辦理南向通投資資金滙出128筆，金額1773.3萬元人民幣。

人行指，來自前海合作區的齊先生，是南向通業務的首發體驗者，從簽約到申購僅用1小時，成功滙出6萬元人民幣，購買香港存款產品。澳門居民陶小姐利用橫琴合作區的高效金融服務，順利簽約並滙入5萬元人民幣，購買內地銀行理財產品。

【跨境理財通】3發鈔行等19間港銀獲批　一文看清各銀行產品、開戶方法

記者：譚志偉

人民幣產品 派息基金 收息股 跨境理財通

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