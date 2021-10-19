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【新股IPO】萬達商管傳已獲中證監批准赴港上市

股樓投資 20:54 2021/10/19

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消息指，萬達商管上市已經獲得中國證監會批准，近期證監會將正式出具「H股發行批覆」，意味萬達商管可以進入在香港IPO的實質階段。

延伸閱讀：【第4季部署】光大證券指港股已充分調整 重點推薦8股

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根據證監會官網資料顯示，8月20日證監會國際部披露，已接收珠海萬達商業管理集團股份提交的《境外首次公開發行股份(包括普通股、優先股等各類股票及股票的派生形式)審批》材料。10月11日，材料已經獲得受理。

稍早前已經有指萬達商管港IPO的集資規模達約30億至40億美元（約234億至312億元），安排行包括中信証券、瑞信及摩根大通。

同場加映：【溫股知新】點揀銀行股 唔駛亂咁估

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記者：張以正

萬達電影（深：002739） 萬達信息（深：300168） 萬達酒店發展（00169） 港股 IPO

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