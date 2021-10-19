【新股IPO】微泰醫療2235首日掛牌 收市穩守招股價30.5元

微泰醫療（02235)今日掛牌，開市較招股價高開1.6%報31元，高見31.45元，低見30.45元，收報30.5元，與招股價持平；全日成交677.7萬股，涉資2.07億元。

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該股是次公開公開發售部份共獲5.8倍超購，認購一手中籤率為80%；並以接近招股價上限定價，其招股範圍介乎27.7至31.15元，料集資淨額約18.15億元，主要用作公司核心產品、持續血糖監測系統、第二代貼敷式胰島素泵，以及其他產品與在研產品的臨床前研究、臨床試驗、註冊、生產及商業化等。上市聯席保薦人分別為高盛及中金。

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來自杭州的微泰，目前仍未有盈利、主要提供糖尿病治療及糖尿病監測醫療器械的生物科技企業，目前公司收入增長主要由核心產品Equil的銷售帶動。微泰今次上市共發售約6,353萬股H股，並以引入包括景順、UBS AM Singapore及騰訊(00700)全資附屬Tencent Mobility等11家基石投資者，合共認購3,917.13萬股H股。

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記者：張以正