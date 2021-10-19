全球人才競爭力指數出爐　前25名有17個都為歐洲國家

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由歐洲工商管理學院（INSEAD）和Portulans Institute今發布「全球人才競爭力指數」（Global Talent Competitiveness Index，GTCI），瑞士登榜首。
報告指出，與前幾年一樣，較高的排名國家與其收入水平較高相關。發達國家提高人才競爭力的政策和做法，不太容易受到政治和社會經濟波動的影響，這些國家在投資終身學習、加強技能、吸引和留住全球人才方面表現穩定。
|排名
|國家
|1.
|瑞士
|2.
|新加坡
|3.
|美國
|4.
|丹麥
|5.
|瑞典
|6.
|荷蘭
|7.
|芬蘭
|8.
|盧森堡
|9.
|挪威
|10.
|冰島
|11.
|澳洲
|12.
|英國
|13.
|加拿大
|14.
|德國
|15.
|紐西蘭
|16.
|愛爾蘭
|17.
|比利時
|18.
|奧地利
|19.
|法國
|20.
|日本
在今年的排行榜中，歐洲國家佔據主導地位，前25位中有17個來自歐洲。其中法國排第19位，為今年首次躋身前20，取得了歷史以來的最高排名。
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排名前25位的非歐洲國家為澳洲（第11位）、加拿大（第13位）、紐西蘭（第15位）、日本（第20位）、以色列（第21位）和阿聯酋（第25位）。拉丁美洲和加勒比地區首次有國家排名靠前（智利：第33位），而中國排第37位，為有史以來的最高排名。
更詳細報告內容，可按此。
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撰文 : 陳楚琨