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全球人才競爭力指數出爐　前25名有17個都為歐洲國家

環球政經 20:33 2021/10/19

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由歐洲工商管理學院（INSEAD）和Portulans Institute今發布「全球人才競爭力指數」（Global Talent Competitiveness Index，GTCI），瑞士登榜首。

報告指出，與前幾年一樣，較高的排名國家與其收入水平較高相關。發達國家提高人才競爭力的政策和做法，不太容易受到政治和社會經濟波動的影響，這些國家在投資終身學習、加強技能、吸引和留住全球人才方面表現穩定。 

排名 國家
1. 瑞士
2. 新加坡
3. 美國
4. 丹麥
5. 瑞典
6. 荷蘭
7. 芬蘭
8. 盧森堡
9. 挪威
10. 冰島
11. 澳洲
12. 英國
13. 加拿大
14. 德國
15. 紐西蘭
16. 愛爾蘭
17. 比利時
18. 奧地利
19. 法國
20. 日本

在今年的排行榜中，歐洲國家佔據主導地位，前25位中有17個來自歐洲。其中法國排第19位，為今年首次躋身前20，取得了歷史以來的最高排名。

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排名前25位的非歐洲國家為澳洲（第11位）、加拿大（第13位）、紐西蘭（第15位）、日本（第20位）、以色列（第21位）和阿聯酋（第25位）。拉丁美洲和加勒比地區首次有國家排名靠前（智利：第33位），而中國排第37位，為有史以來的最高排名。

更詳細報告內容，可按

 

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撰文 : 陳楚琨

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