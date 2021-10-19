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【美股業績】強生第三季純利按年增3.2% 調高全年銷售目標預測

股市 20:36 2021/10/19

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【美股業績】强生第三季纯利按年增3.2% 調高全年銷售目標預測

強生（美：JNJ）發佈第三季度財報，經調整每股盈利為2.6元（美元，下同），高於市場預期的2.35元，按年增長18.2%，銷售收入為233.4億美元，低於市場預期的237.2元，按年增長10.7%，純利為36.67億元，按年增長3.2%，經調整純利為69.68元，按年升18.7%。

以地區劃分的話，美國銷售額為119.63億元，按年增長7.9%；海外銷售額為113.75億美元，按年增長13.8%。

強生利潤好於市場預期，主要得益於其消費者健康業務、製藥業務和醫療器械業務銷售額增長所致。其中消費者健康業務銷售額為37億元，按年增長5.3%；製藥業務銷售額為129.9億元，按年增長13.8%，其中新冠疫苗銷售額為5.02億元；醫療器械業務銷售額為66.4億元，按年增長8%。

展望今年最後幾個月業績增長，強生上調全年銷售目標，預計全年經調整後每股收益9.77至9.82元，此前預期為9.6至9.7美元，而本年銷售額預計為941億至946億美元，此前預期為938億至946億美元。

相關文章：【美股業績】寶潔上季銷售額增長5%　調高商品及貨運成本預測

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編輯：曾樂詩

美股 業績公布 強生（Johnson & Johnson，美：JNJ）

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