上回提到，一隻貨幣的強弱，指它與美元相對表現，如它兌美元上升，即是1單位該貨幣，可以換到較多美元；反之亦然，當它兌美元下跌，1單位該貨幣，換得較少美元，即是以美元為中心來思考。

但美元強弱又怎樣決定？如美元兌日元上升，但兌歐元下跌，美元是強是弱？因此出現了美滙指數，以美元兌一籃子貨幣的強弱，計算出美元的走勢。美滙指數是美元兌一籃子貨幣的走勢，根據不同貨幣權重，來計算出來的指數。由6隻貨幣組成，分別是歐元（權重：57.6%）、日圓（13.6%）、英鎊（11.9%）、加元（9.1%）、瑞典克朗（4.2%）、瑞士法朗（3.6%）。

因此當美滙指數持續上升，就代表美元強勢，下跌就代表轉弱。投資者可以借此作跨市場分析，例如美元下跌一般有利商品，又或者投資非美市場，可以賺取滙價等。

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如果炒賣美滙指數升跌，除了直接追揸沽美元現貨，可以了解下追蹤美滙指數的ETF，如Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund（UUP）。

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