【MPF擴投資】積金局：研以主權評級作為國債評級　料年內有結果

強積金（MPF）投資範圍有望再鬆綁。《施政報告》倡研究措施便利強積金投資內地發行的政府及政策性銀行債券，積金局署理行政總監及執行董事鄭恩賜表示，正研究可否放寬現行投資指引，容許以主權評級作為國債的評級，今年內會完成研究。

若建議落實，將會是繼去年底放寬強積金A股投資比例後，另一項放寬強積金對人民幣相關資產投資限制的新措施。

根據現行的投資指引，要求強積金基金投資的債券信貸評級最低須達到BBB-評級，並須檢視每隻債券的評級。但市場一般都以發債國家的主權評級釐定有關國債的評級，而正因國債普遍沒有評級，導致強積金基金投資有一定掣肘。

基金公會：籲放寬投資國債前需先檢視個別評級規定｜詳見【下一頁】

除考慮放寬投資指引，積金局主管（產品規管）李啟宏補充，從回報及風險角度，當局亦有研究將中國加入「獲豁免當局」，便可不受投資限制。但由於涉及改例及立法程序，而且中國目前的主權評級未達到「獲豁免當局」要求的AAA評級，短期內未必做到。

積金局：支持政府研究強積金轉公共年金

《施政報告》同時提出，鼓勵市民將強積金轉成公共年金，鄭恩賜支持建議，相信可以向打工仔提供多一個選擇，將會參與勞福局的工作小組配合研究。他又透露，即將有另一隻退休收益基金出爐，「跟住陸續有來」。

此外，為便利強積金計劃成員，積金局今年繼續提升強積金資訊透明度。鄭恩賜指，今年9月在「強積金基金平台」主頁加入五年期累積回報最高及開支比率最低的10隻基金列表等資訊供成員參考；同時要求受託人在明年6月推出簡化版強積金披露文件、並以圖像化形式提供強積金資訊，進一步簡化強積金基金披露。

「積金易」（eMPF）平台預計2022年底完成建立，2023年起分批過渡至平台，並在2025年全面運作。鄭恩賜指，目前仍然未決定按計劃抑或按受託人分批轉移，相信短期內會有結果。

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