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【Bitcoin ETF】Bitcoin期貨ETF跟得貼唔貼Bitcoin走勢？

股市 19:56 2021/10/19

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Bitcoin期貨ETF跟得貼唔貼Bitcoin走勢？

美國股市發行首隻Bitcoin期貨ETF，Bitcoin期貨與Bitcoin有何分別？根據近兩年的統計，Bitcoin期貨與Bitcoin走勢接近同步，相關系數為0.956（1為完全同步）。不過，交易時間則有分別，Bitcoin交易時間包括周六及周日，Bitcoin期貨交易時間為周一至周五，有23小時交易。不過，Bitcoin期貨ETF則以美股交易時段為主。

bitcoin期貨（白綫）與bitcoin（藍綫）走勢大致一樣

【Bitcoin ETF】美國首家比特幣ETF登場　非直接投資比特幣、有何需要注意？

bitcoin期貨每張合約規模為5個bitcoin，每點5美元，每次跳價單位為5點齊頭，跳價的單位值為25美元，故報價均為5至0字尾。

  bitcoin變幅 bitcoin期貨變幅
周一 +3.3% -0.9%
周日 -2.7% 放假
上周六 -2.4% 放假
上周五 +8.9% +6.7%
上周四 +0.8% +0.8%

而從近日的變幅可見，bitcoin期貨周一價格會反映周六日bitcoin的變幅。

【Bitcoin】美國首隻比特幣期貨ETF今掛牌　比特幣概念股靠穩

【Bitcoin ETF】比特幣期貨ETF首年或吸資500億美元　超過美股ETF巨頭QQQ

記者：譚志偉

美股 期貨 ETF ETF產品 商品期貨 比特幣

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