【Bitcoin ETF】Bitcoin期貨ETF跟得貼唔貼Bitcoin走勢？

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【MPF擴投資】積金局：研以主權評級作為國債評級 料年內有結果
美國股市發行首隻Bitcoin期貨ETF，Bitcoin期貨與Bitcoin有何分別？根據近兩年的統計，Bitcoin期貨與Bitcoin走勢接近同步，相關系數為0.956（1為完全同步）。不過，交易時間則有分別，Bitcoin交易時間包括周六及周日，Bitcoin期貨交易時間為周一至周五，有23小時交易。不過，Bitcoin期貨ETF則以美股交易時段為主。
【Bitcoin ETF】美國首家比特幣ETF登場 非直接投資比特幣、有何需要注意？
bitcoin期貨每張合約規模為5個bitcoin，每點5美元，每次跳價單位為5點齊頭，跳價的單位值為25美元，故報價均為5至0字尾。
|bitcoin變幅
|bitcoin期貨變幅
|周一
|+3.3%
|-0.9%
|周日
|-2.7%
|放假
|上周六
|-2.4%
|放假
|上周五
|+8.9%
|+6.7%
|上周四
|+0.8%
|+0.8%
而從近日的變幅可見，bitcoin期貨周一價格會反映周六日bitcoin的變幅。
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記者：譚志偉