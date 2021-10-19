AIA「盈御多元貨幣計劃」增設英鎊選項 現投保可享高達14%保費回贈

友邦香港於6月推出AIA 「盈御多元貨幣計劃」，市場反應良好，早前宣佈增設英鎊選項，連同早前所推出的六種貨幣，當中包括人民幣、美元、澳元、加元、港元及澳門幣，合共7種貨幣供投保者選擇。投保者可因應個人需要，透過轉換保單至當時盈御系列內提供之最新計劃，更改保單貨幣，實現不同人生階段的需要，如排送子女到海外升學、實現退休目標等。現成功投保AIA「盈御多元貨幣計劃」的客戶，更可享高達14%的保費回贈。

友邦香港及澳門首席客戶﹑策略及轉型官謝佩蘭女士表示，AIA洞悉到不少家長計劃送子女到海外升學，而英國是熱門升學地點，因此這次新增英鎊選項，是進一步提升客戶體驗，切實回應客戶子女赴英留學的計劃，及大眾對環球貨幣和彈性理財的殷切需求。

AIA「盈御多元貨幣計劃」，特設市場多達七種貨幣: 英鎊、人民幣、美元、澳元、加元、港元及澳門幣供客戶選擇，投保後更可因應個人需要，透過轉換保單至當時盈御系列內提供之最新計劃，更改保單貨幣。客戶更可透過「更改受保人選項」及「第二受保人選項」 無限次更改受保人，彈性規劃財富傳承。計劃還設有「紅利及分紅鎖定選項」以及高達 365 天的「失業延繳保費惠益」等特點，全面滿足和幫助客戶達成人生不同階段的理財目標。

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責任編輯：羅浩濂