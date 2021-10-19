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【能源危機】芝商所料亞太區通脹將超越美國　天然氣及煤價再走高或對經濟影響深遠

股市 19:51 2021/10/19

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能源價格上升成為全球現象，芝商所（CME Group）高級經濟學家Erik Norland表示，若天然氣價格及煤價進一步走高，製造業商品價格或有驚人的上升，可以對經濟造成深遠影響。

花旗：氣價爆升令能源企業改用原油，冬季油價或漲見90美元，看【下一頁】

Erik Norland表示，目前主要是歐洲及中國面對天然氣及煤的問題。他指，以前天然氣佔商品製造的成本約3%，惟自天然氣價格大升約3倍後，成本佔比升至12%，而電力的成本佔比也由約7%升至14%。

至於美國，他指，由於天然氣價格升勢相對溫和，成本佔比由1%最多升至約3%。不過，他認為，若歐洲及中國的能源價格進一步走高，來自美國等地的商品也會有間接影響。而且，對農產品都有負面影響，因為受累天然氣價格上升，肥料價格已大升逾2.7倍，若能源價格不回落，糧食價格亦會持續走高。

Erik Norland估計，煤及天然氣市場於未來12個月或會有所回落，但相信仍會高於以前。另外，他預期，中國、日本及韓國等亞太地區未來數月通脹升勢或超越美國，有如美國通脹此前的升勢。

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編輯：袁諾曦

通脹 經濟

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