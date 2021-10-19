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【美股焦點】三大指數齊升 強生業績勝預期 漲逾2%

股樓投資 22:09 2021/10/19

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美股三大指數周二（19日）開市齊升，道瓊斯工業平均指數升103.11點及0.29%，報35,361.72點，標準普爾500指數升15.25點及0.34%，報4,501.71點，納斯達克指數升44.08點及0.29%，報15,065.89點。

強生（JNJ）第3季盈利36.67億美元，按年增長3.2%，經調整每股盈利2.60 美元，勝市場預期，帶動股價漲2.01%。

寶潔（PG）上季淨利潤為41.1億美元，按年跌4%，每股盈利 1.61美元，雖然勝市場預期，但股價跌-1.90%。

首隻比特幣期貨ETF（BITO）周二在紐約證券交易所開始交易，漲2.57%，根據coindesk 數據，截至本港時間晚上10時03分，比特幣最新報62,572.47 美元，日內漲1.20%。

 

【延伸閱讀】第4季 值得吸納的10大新經濟股　【下一頁

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同場加映：【溫股知新】點揀銀行股 唔駛亂咁估

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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