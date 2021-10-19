【秋季七大貿易展】「秋季七大貿易展」將於下周三開幕　搶佔10月採購旺季訂單

▲ 香港貿易發展局的「秋季七大貿易展」有將近1700間中小企，展示不同的科技產品及資訊，當中就有不少產品與防疫有關。（李智美攝）

疫情趨生了一眾與防疫有關的電子產品，香港貿易發展局的「秋季七大貿易展」有將近1700間中小企，展示不同的科技產品及資訊，當中就有不少產品與防疫有關。實體展將於10月27至30日在香港會議展覽中心舉辦，而網上展則於10月27至11月6日舉行。有參展商反映，市民對防疫類型的產品需求依舊強勁。

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香港貿易發展局副總裁周啟良表示，「10月是傳統採購旺季，今年香港首8個月出口達31,413億港元，按年上升29%，反映全球需求反彈。是次展覽以實體及網上混合模式舉行，能讓買賣雙方在疫情仍未完全消退下繼續洽商，有助業界把握『疫』市商機。」

他指出，雖然展覽現場多為本地買家，但當局的海外辦事處亦會積極聯絡各地商戶，組織買家團參加去年中推出的「商對易」（Click2Match）配對平台，由人工智能為買賣雙方配對。

副政府資訊科技總監黃志光表示，政府資訊科技辦公室將在「智慧政府館」上展出不同部門如何運用機械人處理日常工作，現場亦會展出配備收集數據儀器的山泥傾瀉勘測機械狗等創新科技。他指出，「是次展覽可推動本港的科技和初創企業發展，智慧城市藍圖香港未來發展的重心之一，政府已計劃推出超過130項措施」。

智能防疫產品增 本港醫院引入血壓管理應用程式

參展商之一的DeepHealth行政總裁Christopher Chu表示，其公司開發的血壓管理應用程式「拍健」，現在已擁有超過1,0000名本地用戶，當中6,000名為活躍用家。他認為，疫情期間市民外出難度增加，愈來愈多港人選擇用流動裝置記錄血壓狀況。其應用程式的下載人數於這段期間上升了2至3成，現在每月亦持續有約500至800人下載，預計未來人數可倍增。

他續指，本港的非政府組織、長者中心以及醫院對這類型突破傳統的醫療紀錄方法接受程度正增高，伊利沙伯醫院已試行「拍健」有1個月的時間。有望減低疾病風險和公營醫院的壓力血壓 ，同時亦能省卻醫護人員手抄數據的程序。

售賣光觸媒產品的Qivation銷售總監Jeff Chan亦反映，疫情間每天使用消毒產品清潔家居容易心力交瘁，市民對智能消毒產品的需求因此上升。有小朋友、長者或寵物的家庭，以至醫院、戲院以及商場對這類產品的需求於疫情間急增。他預計，展覽能為該企生意額帶來1至2成的升幅。

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記者：李智美