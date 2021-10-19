【逐步甦醒】國泰航空９月載客量逾13萬人次 按年同期增180%

國泰航空 （00293） 公布9月客貨運表現，載貨量創疫情以來的單月新高，惟客運方面仍表現疲弱；據數據顯示，國泰航空於９月載客13.2萬人次，按年回升180%，但較兩年前仍跌了94.6%。而首9個月計，國泰載客人次較去年同期減少 89.4%，運力下跌 71.7%

國泰航空上月每日平均接載人次與 8 月的水平相近，客運運力相當於疫情前約13%，而月內乘客運載率達45.8%，上升20.9個百分點。國泰股價最新報7.32元，跌0.5%，成交額2450萬元。

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國泰指出，中國內地留學生的出行需求，有助繼續推動客運業務；在9月初，前往美國的留學生需求增，而來自香港及內地留學生前往英國的需求則逐步提升。同時，經香港往返亞洲各地的旅客也是客運需求的主要動力。由於受嚴格的隔離檢疫規定影響，來港的客運需求仍然疲弱。

在貨運方面，上月載貨量達13.1萬公噸，按年增19.7%，是自新冠肺炎疫情爆發以來的單月新高，但較疫情前少24.1%；貨運運力約70%，運載率按年上升3.8個百分點至79.7%。

國泰指，各貨運巿場均表現強勁，香港及若干東南亞市場於 9 月份更錄得破紀錄收益。國泰的包機、「貨運客機」及為優先處理貨物而設的 Priority LIFT 服務，廣受顧客歡迎。

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責任編輯：潘曉豐