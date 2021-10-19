  • 26°C
香港時間 : 20211019日 (二) 20:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【逐步甦醒】國泰航空９月載客量逾13萬人次 按年同期增180%

環球政經 20:09 2021/10/19

分享：

國泰航空  （00293）  公布9月客貨運表現，載貨量創疫情以來的單月新高，惟客運方面仍表現疲弱；據數據顯示，國泰航空於９月載客13.2萬人次，按年回升180%，但較兩年前仍跌了94.6%。而首9個月計，國泰載客人次較去年同期減少 89.4%，運力下跌 71.7%

國泰航空上月每日平均接載人次與 8 月的水平相近，客運運力相當於疫情前約13%，而月內乘客運載率達45.8%，上升20.9個百分點。國泰股價最新報7.32元，跌0.5%，成交額2450萬元。

【財務管理】交易額逾10億港元 金融科技商Reap聯同Visa合作推中小企智能公司信用卡：【下一頁

國泰指出，中國內地留學生的出行需求，有助繼續推動客運業務；在9月初，前往美國的留學生需求增，而來自香港及內地留學生前往英國的需求則逐步提升。同時，經香港往返亞洲各地的旅客也是客運需求的主要動力。由於受嚴格的隔離檢疫規定影響，來港的客運需求仍然疲弱。

在貨運方面，上月載貨量達13.1萬公噸，按年增19.7%，是自新冠肺炎疫情爆發以來的單月新高，但較疫情前少24.1%；貨運運力約70%，運載率按年上升3.8個百分點至79.7%。

國泰指，各貨運巿場均表現強勁，香港及若干東南亞市場於 9 月份更錄得破紀錄收益。國泰的包機、「貨運客機」及為優先處理貨物而設的 Priority LIFT 服務，廣受顧客歡迎。

【周末去好處】動漫迷有福了！全港首個「TAMASHII FIGURE FES 2021 - TAMASHII一番街」展覽進駐朗豪坊：【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐

國泰航空 航空 疫情 經濟

上一篇文章

何謂美滙指數?

下一篇文章

【阿里巴巴9988】阿里推出自研芯片倚天710 將應用於數據中心
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【青姐話】港股冇路捉 要谷定係縮
【青姐話】港股冇路捉 要谷定係縮
【大行點睇】滙豐指港股過度調整　兩大板塊尋寶推薦7股
【大行點睇】滙豐指港股過度調整　兩大板塊尋寶推薦7股
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】港男彩園邨獨居20年 22萬大翻新200呎單位 全屋榻榻米組成 「堪比千呎豪宅」一房多用
【公屋裝修】 15萬平裝火炭駿洋邨320呎單位 客廳一開二變兩房 以屏風作間隔保自然光
【公屋裝修】 15萬平裝火炭駿洋邨320呎單位 客廳一開二變兩房 以屏風作間隔保自然光
【樓市現象】卓爾居三房戶970萬易手　何解買家不惜賣九龍市區樓　決意搬入屯門？
【樓市現象】卓爾居三房戶970萬易手　何解買家不惜賣九龍市區樓　決意搬入屯門？
【麥當勞 X MIRROR】登記為麥當勞APP會員 捐款20元 有機會獲MIRROR Be 3 Party門票一張（附手機教學圖）
【麥當勞 X MIRROR】登記為麥當勞APP會員 捐款20元 有機會獲MIRROR Be 3 Party門票一張（附手機教學圖）