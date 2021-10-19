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【REITs股】陽光房地產基金9月底止首季出租率微升至93.8%　平均呎租降1.9%

股市 19:14 2021/10/19

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【REITs股】陽光房地產基金9月底止首季出租率微升至93.8%　每呎平均租金降1.9%

陽光房地產基金 （00435） 公布截至9月底的首季營運數據，期內整體物業組合租用率為93.8%，按季微升0.1個百分點；寫字樓物業組合的租用率為93.1%，按季升0.7個百分點，而零售物業組合的租用率則溫和下降至95.3%，按季跌1.2個百分點。

基金指，陽光房地產基金物業組合的整體現行租金於9月底為每平方呎46.8元，按季下降1.9%。寫字樓及零售物業組合分別錄得5.3%及5.4%續租租金負增長，反映2019冠狀病毒病的持續影響。

基金又稱，大新金融中心的租用率為88.5%，6月底時為88.3%，而個別乙級寫字樓物業的需求持續復甦，永樂街235商業中心及渣華道108號商業中心的租用率分別改善至94.1%及98.1%。

九龍區方面，豐怡中心及富時中心在9月底近乎悉數租出；然而由於豐怡中心之主要零售租戶於租約到期後不再續約，預計於12月其空置率將會上升。

零售物業組合方面，上水中心購物商場及新都城一期物業的租用率分別為94.1%及95.4%，而相應的現行租金則為每平方呎101.6元及每平方呎56.0元，按季跌2.5%及1.2%。

相關文章：

【高息房託】陽光房地產基金末期分派減少3.7%至13.1仙、現價股息率5.2厘　商場人流及零售銷售額均有改善

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陽光房地產基金末期減分派股息率仍有7.2厘　價升4%

港股 傳統經濟股 REITs股 陽光房地產基金（00435） 新都城 商場 上水中心 商廈

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