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【樓市現象】金管局︰樓價首8個月升4.5% 家庭負債佔GDP增至逾9成

理財智慧 19:03 2021/10/19

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疫情持續近兩年，但樓價不見回落，金管局於立法會簡報時指出，今年首8個月樓價上升4.5%，目前仍在高位徘徊，但見到成交量在下半年稍為放緩。數據亦顯示，香港家庭負債佔GDP比例增加至91.5%。

金管局總裁余偉文指出這與去年新冠肺炎疫情影響下，本港整體GDP收縮有關，可是增幅已放緩。同時債務多為按揭，個人負債則以投資為主，是有資產抵押。

關於樓價走勢及應否入市買樓，余偉文指買樓需視乎個人需要及還款能力，若從自住角度是有入市需要，但強調樓價走勢難以預測。他又指隨美國聯儲局退市對利率的影響，料未來利率將會逐步攀升，而香港物業按揭還款期平均長達26年，所以市民入市前需作出壓力測試。

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責任編輯：龍紀瑩
 

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