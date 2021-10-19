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【開關入境】疫情下逾32萬人經「回港易」入境 「來港易」推出首月達8000人次

理財智慧 19:16 2021/10/19

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政制及內地事務局局長曾國衞今日（19日）出席立法會工商事務委員會政策簡報會，提及在疫情下，有超過32萬人次透過「回港易」返港，而透過「來港易」計劃從廣東及澳門來港的非港人有超過8000人次。

本港於去年11月23日推出「回港易」計劃，香港居民符合所有相關條件後豁免返港檢疫安排，並在今年4月26日擴展至適用於內地全境。雖因澳門疫情情況，暫停從澳門入境「回港易」或「來港易」免檢疫安排，但「回港易」計畫至今運作暢順，已有超過32萬人次的香港居民通過計畫返港。剛於上月15日推出的「來港易」計畫，亦吸引超過8000人次的非香港居民來港。

曾國衞在會上表示，政務司司長早前率團到深圳參與商討通關的第一次會議，會爭取盡快舉行第二次會議，期望早日實現通關。旅遊界議員姚思榮表示，疫情封關已有一段長時間，有人關注封關是否基於兩地健康碼未能對接，亦指內地不滿香港疫情未受控。曾國衞回應指，相信第二次專家會議即將召開，因兩地疫情防控措施有不同，如要達致通關、聯防聯控，需要兩地的做法盡量相對一致。他認為，即使本港並非百分百做到內地一樣，至少令內地放心，便會達致通關條件。

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責任編輯：龍紀瑩
 

經濟 澳門 香港 出入境管制 健康碼 回港易 來港易 疫情

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