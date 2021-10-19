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海茵莊園快將開放示範單位　度假式會所「The Manor」歐式莊園設計概念先曝光

股樓投資 18:57 2021/10/19

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由九龍建業（00034）發展的將軍澳海茵莊園Manor Hill向媒體介紹項目會所設施及最新銷售部署。

項目會所命名為「The Manor」，設計概念圖首先公開。九龍建業有限公司（市務及銷售部）高級市務經理鄭子宏表示，度假式會所The Manor室內外連園林總面積約4.9萬平方呎，包括約2萬平方呎室內面積，加上室外約9,000平方呎空間及2萬平方呎園林。設施方面，會所內設有室內籃球、羽毛球及乒乓球場以及瑜伽房等健身設施，此外亦有兒童遊樂空間，KOL直播房、K房及共享工作室等空間。

會所及單位概念圖︰

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九龍建業有限公司（市務及銷售部）高級銷售經理陳淑芳則介紹單位內部設計，指項目最大特點為標準樓層樓底高度達3.5米，最特別是開放式單位引入「垂直空間」概念，住客可以利用高樓底，以閣樓裝修增加室內可用空間。

陳淑芳透露，項目最快本周上載樓書及開放示範單位，首批將推出不少於312個單位，又指預料可於月內公布首張價單，而項目定價將參考同區相若面積單位成交價。

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撰文 : 謝昕蕎

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