  • 26°C
香港時間 : 20211020日 (三) 09:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國女子愛犬遇襲險死 曼城警方話無得告

環球社會熱點 08:35 2021/10/20

分享：

英國曼徹斯特為港人移民熱門地點，有不少人也會考慮帶同寵物移民。曼徹斯特一名女子早前放狗時，愛犬突然遭另一條陌生鬥牛㹴隻襲擊，更遭鬥牛㹴襲擊至重傷。但大曼徹斯特警方指案件僅涉及犬隻之間的襲擊，無法控告狗主。

【英國疫情】增近5萬確診 首相府警告冬天充滿挑戰 【下一頁】

曼徹斯特媒體報道，39歲女狗主博爾金（Michelle Borkin）帶同女兒、名為Bella的約瑟爹利犬（Yorkshire terrier）與另一條名為Harley的小狗，上周六（16日）下午在河邊散步。

當時一隻比特鬥牛㹴突然衝向人群，其狗主則緊隨其後，並一邊呼喊鬥牛㹴停下來。鬥牛㹴狗主跌倒後，鬥牛㹴放慢速度逼近博爾金母女及其愛犬。

博爾金稱她當時十分驚慌，更不知道鬥牛㹴的襲擊目標是自己、年幼的女兒，還是她們的寵物。

鬥牛㹴其後迅速撲倒約瑟爹利犬Bella，並攻擊Bella的喉嚨、背部和腿等部位，持續約15分鐘。博爾金指鬥牛㹴狗主用拳頭擊打鬥牛㹴頭部，但鬥牛㹴堅持沒有鬆手放棄襲擊，直至博爾金奮力扯出Bella才能成功停止這場襲擊。

【英國疫情】確診急升 恐與Delta+變種有關 【下一頁】

博爾金母女試圖解救Bella的過程中也披血，而Bella遭鬥牛㹴襲擊至重傷，更要到獸醫診所入住深切治療部，經搶救後終於保住性命。

博爾金憶述事發時，女兒害怕得將身體蜷縮成一團，又用T恤蓋住頭不敢看如此血腥的畫面。博爾金控訴鬥牛㹴狗主於意外發生後，無視她們的需要不顧而去。

博爾金稱已經就此事報警，但警方回覆指本案僅涉及一隻狗襲擊另一隻動物，因此不能列為刑事案件起訴。

她哭訴自己是一名單身母親，無力承擔愛犬超過2,000英鎊（約2.15萬港元）的醫療費用，已經在網上發起眾籌。

移民熱門地政策及民情追蹤，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【英國疫情】增近5萬確診 首相府警告冬天充滿挑戰
2021/10/19
【英國疫情】增近5萬確診 首相府警告冬天充滿挑戰
英國筍工年薪逾25萬 只需每日瞓覺同睇Netflix
2021/10/19
英國筍工年薪逾25萬 只需每日瞓覺同睇Netflix
【BNO移民英國】發展商賣「奇則」樓 門窗露台錯哂位
2021/10/15
【BNO移民英國】發展商賣「奇則」樓 門窗露台錯哂位
【BNO移民英國】明年或加能源費及市政稅 生活成本大增
2021/10/07
【BNO移民英國】明年或加能源費及市政稅 生活成本大增
約翰遜倡建高薪高技術「新英國」 被商界狠批經濟文盲
2021/10/07
約翰遜倡建高薪高技術「新英國」 被商界狠批經濟文盲

你可能感興趣

【英國疫情】增近5萬確診 首相府警告冬天充滿挑戰
10:42 2021/10/19
【英國疫情】增近5萬確診 首相府警告冬天充滿挑戰
英國筍工年薪逾25萬 只需每日瞓覺同睇Netflix
09:05 2021/10/19
英國筍工年薪逾25萬 只需每日瞓覺同睇Netflix
【BNO移民英國】發展商賣「奇則」樓 門窗露台錯哂位
15:21 2021/10/15
【BNO移民英國】發展商賣「奇則」樓 門窗露台錯哂位
移民 英國 曼徹斯特 獸醫

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月20日 時間09:00）

下一篇文章

美女記者訪問動作多多 俄媒猛轟「色誘普京」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

西班牙女作家「現身」領獎 嚇壞國王與王后
西班牙女作家「現身」領獎 嚇壞國王與王后
【英國疫情】增近5萬確診 首相府警告冬天充滿挑戰
【英國疫情】增近5萬確診 首相府警告冬天充滿挑戰
英國筍工年薪逾25萬 只需每日瞓覺同睇Netflix
英國筍工年薪逾25萬 只需每日瞓覺同睇Netflix
新型冠狀肺炎全球疫情（10月20日 時間08:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月20日 時間08:00）
美國最有錢一成人持有近9成美股 疫情期間照賺錢
美國最有錢一成人持有近9成美股 疫情期間照賺錢
新加坡開放8國旅客免隔離入境 包括美英加
新加坡開放8國旅客免隔離入境 包括美英加