英國女子愛犬遇襲險死 曼城警方話無得告

英國曼徹斯特為港人移民熱門地點，有不少人也會考慮帶同寵物移民。曼徹斯特一名女子早前放狗時，愛犬突然遭另一條陌生鬥牛㹴隻襲擊，更遭鬥牛㹴襲擊至重傷。但大曼徹斯特警方指案件僅涉及犬隻之間的襲擊，無法控告狗主。

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曼徹斯特媒體報道，39歲女狗主博爾金（Michelle Borkin）帶同女兒、名為Bella的約瑟爹利犬（Yorkshire terrier）與另一條名為Harley的小狗，上周六（16日）下午在河邊散步。

當時一隻比特鬥牛㹴突然衝向人群，其狗主則緊隨其後，並一邊呼喊鬥牛㹴停下來。鬥牛㹴狗主跌倒後，鬥牛㹴放慢速度逼近博爾金母女及其愛犬。

博爾金稱她當時十分驚慌，更不知道鬥牛㹴的襲擊目標是自己、年幼的女兒，還是她們的寵物。

鬥牛㹴其後迅速撲倒約瑟爹利犬Bella，並攻擊Bella的喉嚨、背部和腿等部位，持續約15分鐘。博爾金指鬥牛㹴狗主用拳頭擊打鬥牛㹴頭部，但鬥牛㹴堅持沒有鬆手放棄襲擊，直至博爾金奮力扯出Bella才能成功停止這場襲擊。

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博爾金母女試圖解救Bella的過程中也披血，而Bella遭鬥牛㹴襲擊至重傷，更要到獸醫診所入住深切治療部，經搶救後終於保住性命。

博爾金憶述事發時，女兒害怕得將身體蜷縮成一團，又用T恤蓋住頭不敢看如此血腥的畫面。博爾金控訴鬥牛㹴狗主於意外發生後，無視她們的需要不顧而去。

博爾金稱已經就此事報警，但警方回覆指本案僅涉及一隻狗襲擊另一隻動物，因此不能列為刑事案件起訴。

她哭訴自己是一名單身母親，無力承擔愛犬超過2,000英鎊（約2.15萬港元）的醫療費用，已經在網上發起眾籌。

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責任編輯：鄭錦玲