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英國資助每戶最多5000英鎊 更換boiler助減排

環球社會熱點 09:05 2021/10/20

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面對全球氣候變化問題，英國早前宣布要在2050年達致零碳排放。英國政府計劃向當地家庭提供高達5,000英鎊（約5.4萬港元）的資助，補貼住戶更換低碳排放的熱水爐 （boiler），減少英國家庭的整體碳排放。惟當地政府強調，住戶毋須強制拆除現有的化石燃料熱水爐。

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英國家庭暖氣系統是由熱水爐將水加熱，當中產生暖氣予整間房屋使用。英國政府計劃於2035年更換所有供暖系統裝置，實現低碳排放目標。

為配合減排措施，當局明年4月開始，3年內斥資4.5億英鎊（約48.3億港元），向9萬戶英格蘭及威爾士家庭提供最高5,000英鎊（約5.4萬港元）資助，補貼民眾更換低碳排放的熱泵熱水爐，希望減少建築物供暖設備的碳排放。當局同時強調，不會強制住戶拆除現有化石燃料熱水爐。

當局亦指，未來數年會陸續改用低碳供暖以減少碳排放，直至2035年停止售賣化石燃料熱水爐，減低英國過度倚賴化石燃料、避免一旦全球天然氣價格飆升，影響燃料供應。

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政府估計，一連串減碳措施將為英國創造多達24萬個職位，希望2050年能實現零碳排放目標。

但英國估計有多達2,500萬家庭使用燃氣供暖，地球之友組織的科學部負責人柴爾茲 （Mike Childs）表示，政府的資助屬杯水車薪。

Regulatory Assistance Project歐洲總監羅斯諾（Jan Rosenow）指出，當局所資助的熱水爐數量不多，2028年或無法實現每年60萬更換部供暖裝置的目標。

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責任編輯：郭麗明

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