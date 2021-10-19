【阿里巴巴9988】阿里推出自研芯片倚天710 將應用於數據中心

阿里巴巴(09988)旗下阿里雲今天發布一款全新伺服器芯片「倚天710」，該芯片由阿里巴巴負責芯片開發業務的平頭哥定製，將應用於數據中心。阿里雲同時展示了由這款芯片驅動的自研伺服器「磐久」。這兩項技術突破將進一步提升雲計算服務的性能和能效，鞏固阿里雲服務的領先地位。阿里周二收報164.8元，上升1.1%。

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阿里雲智能總裁兼阿里巴巴達摩院院長張建鋒在「雲棲大會」上表示，集團計劃用這款定製的芯片支持阿里巴巴生態現有及今後的業務，預計在不久的將來，能為客戶提供由這款定製芯片驅動的伺服器所帶來的新一代雲計算服務。集團會繼續和全球夥伴，包括英特爾(美：INTC)、英偉達(美：NVDA)等公司合作，致力於雲架構創新，並為全球客戶帶來更多元化的雲計算服務。

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「倚天710」採用目前最先進的５納米工藝製程，由128個Arm核驅動，主頻可高達3.2GHz，達致強大性能和卓越的能效。「倚天710」在SPECint2017主機處理能力基準評測中取得超過440分，性能優於頂級Arm伺服器芯片產品兩成以上。

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