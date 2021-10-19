【帶你睇盤】三房連裝修罕有放盤　可借九成按揭　即買即可入住

屯門區樓價相對低水，而且可受惠日後的基建發展，近期不少上車客及投資者均到屯門買樓投資。今次介紹的單位為屯門聚康山莊5座中層G室，實用面積531平方呎，三房間隔，現叫價760萬元，可申請九成按揭，即首期僅76萬元。

資料顯示，聚康山莊位於兆康屯貴路，由新地（00016）負責發展，於2004年入伙，建有4座住宅大廈，提供684個單位，實用面積由423平方呎起，至最大1,053平方呎。雖然屋苑離兆康站有段距離，但環境恬靜，而且會所設施相對齊備。要留意的是，屯門聚康山莊一帶沒有大型商場，住戶想吃喝玩樂，要搭一程車往屯門市中心。

單位相

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

放盤單位 屯門聚康山莊5座中層G室（物業編號：AN223304） 實用面積 531平方呎 間隔 三房 叫價 760萬元 賣點 罕有放盤

品牌屋苑

有匙即睇

企理開揚

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/3FYg6Dr

註︰

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

同場加映︰【青姐話】港股冇路捉 要谷定係縮

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機