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【帶你睇盤】三房連裝修罕有放盤　可借九成按揭　即買即可入住

股樓投資 19:03 2021/10/19

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屯門區樓價相對低水，而且可受惠日後的基建發展，近期不少上車客及投資者均到屯門買樓投資。今次介紹的單位為屯門聚康山莊5座中層G室，實用面積531平方呎，三房間隔，現叫價760萬元，可申請九成按揭，即首期僅76萬元。

資料顯示，聚康山莊位於兆康屯貴路，由新地（00016）負責發展，於2004年入伙，建有4座住宅大廈，提供684個單位，實用面積由423平方呎起，至最大1,053平方呎。雖然屋苑離兆康站有段距離，但環境恬靜，而且會所設施相對齊備。要留意的是，屯門聚康山莊一帶沒有大型商場，住戶想吃喝玩樂，要搭一程車往屯門市中心。

單位相

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放盤單位 屯門聚康山莊5座中層G室（物業編號：AN223304）
實用面積 531平方呎
間隔 三房
叫價 760萬元
賣點
  • 罕有放盤 
  • 品牌屋苑 
  • 有匙即睇 
  • 企理開揚

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3FYg6Dr

註︰ 

以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 聚康山莊 祥益地產

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