【精明裝修】選購地板全攻略

地板除了觀感的考量，安全及清潔亦是一大重要性，不同的地板能營造出各種各樣的效果，例如木地板温暖自然，抛光石英磚容易清潔，復古磚，花磚能營造鄉村歐式或復古風格。今期《精明裝修》將比拼各款地板的優劣，並就此提供建議供讀者參考。

A) 衡量保留建商給的地板材質

在不影響風格與舒適性的情況下，可以考慮保留建商給的地板材質。譬如，現在最常見的地板材質為抛光石英磚，雖然耐磨又好清理，但總有冰冷的質感與觸感，可加上地毯作裝飾暖化，並增添空間的層次。目前，部分新成屋建商通常已鋪設抛光石英磚地板，因此除了主臥及和室改用其它地板改變單位氛圍外，客廳和飯廳等公共空間可以保留原有拋光石英磚，以節省預算支出。

B) 喜歡自然材質以木地板取代

戶主如果比較喜歡單位呈天然或自然的風格，木地板或者會比較適合。例如戶主希望與窗外的景觀作呼應，可以在單位設綠竹地板，再搭配上抹茶綠的壁布，讓綠意從戶外延伸入屋，當戶主進入單位時提供舒適的感覺。又或者，戶主希望呈現歲月感，可以使用橡木手工木地板，其老舊刻痕，展演出反差設計與戲劇性效果，在現代空間注入些歲月感，營造對比的混搭美感。另外，若想選用實木材質地板，建議以較硬的材質為主，譬如，檀木，標木，柚木與橡木，不容易因為受潮而產生變形或蟲蛀。

C) 考量區域使用需求

依實際的使用需求選擇地板材質才能「適材適所」，以增加地板的使用壽命。廚房地帶經常會接觸，因此廚房的地板不適合木地板，而玄關區時常都會穿鞋，拖鞋磨損地板的機會較多，可以考慮使用耐用材質。假若戶主有小孩，可以選用超耐磨地板，其優點在於耐用、耐磨、環保、安全、無毒、容易保養以及抗潮性佳。

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*內容節錄自729期《iMoney》Focus。

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責任編輯：羅浩濂