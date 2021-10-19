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【高息股攻略】檢閱4厘息以上強勢藍籌　邊隻年內升7成

18:42 2021/10/19

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買收息股最忌賺息蝕價，而股價往往反映了公司基本面外，也反映市場對該股的看法。本欄檢閱年內最強10隻藍籌，當中4隻收逾四厘息，最勁升幅達7成，賺息又賺價。

年內升幅最強10隻藍籌：

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4隻高息強勢藍籌，有2隻是油股，OPEC+拒絕加快增產，供應短缺下，市場預期高油價會持續一段不少的時間。中石油 （00857） 為年內最強藍籌，年初至今升幅70.4%，最新收報4.09元，股息率達6.4厘。

中海油 （00883） 於今年藍籌表現中，暫時排名第8，升幅為22.6%，最新報8.8元，股息率6.25厘。估值上，中海油PB為0.76倍、市盈率6.7倍，高於中石油分別0.52倍和6.3倍，追落後有難度。

北水揸莊中海油

中海油落後還有另一原因，今年1月8日，美國財政部將中海油列入實體清單，限制美國投資者持有。到1月26日，MSCI及富時指數將中海油剔除出成份股之列。

翻查CCASS，1月8日之前，中海油持股最多的是滙豐和摩通，分別持有51億股及29億股；及至昨日（18日），滙豐持股降至27.5億股，摩通更降至4.3億股，按250平均線8.98元粗略計算，兩間券商減持達432億元的中海油。同期，北水持股增加38.6億股，貨值347億元，苦苦撐起中海油，但要突破還望更多新資金追入。

想知更多高息股消息？可留意【高息股】專頁

港股 收息股 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） 石油輸出國組織 石油 滙豐控股（00005）

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