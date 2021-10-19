【配股潮】中教控股折讓7.8%籌最多12億　料為14個月以來第3度配股

▲ 【配股潮】中教控股據報有意折讓約7.8%籌最多12億 料為14個月以來3度配股

有銷售文件指，內地職業教育集團中教控股 （00839） 計劃配售7,800萬股，配股價每股15.08至15.36元，較今日收市價16.66元折讓7.8%至9.5%，集資至多1.54億美元（約12.0億港元）。

中教控股今年1月曾折讓近8.2%配售1.22億股，所得款項淨額為20.1億元，擬將用作潛在收購項目，擴充及發展集團於大灣區的新校舍。此外，中教控股於去年8月曾折讓約7.7%配售1.3億股，淨籌約20億元。

此外，中教控股昨日發公告指，近日國務院印發《關於推動現代職業教育高質量發展的意見》提到職業教育前途廣闊、大有可為，該政策並定下目標，到2035年中國職業教育整體水平進入世界前列。

中教控股稱，中國所有學校中提供的教育業務均受到該政策鼓勵，相信集團的業務有利於實現該政策的監管指引以及實現國家的教育戰略目標。本集團將繼續為更多學生創造和提供優質的職業教育機會，為國家經濟社會發展做出積極貢獻，以切實履行本集團使命與社會責任。

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