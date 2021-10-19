屯門OMA OMA現樓落成　最快周內推55伙餘貨　率先睇清4.5萬呎會所設施

永泰地產（00369）旗下屯門新盤OMA OMA現樓落成，現樓單位及會所已開放予傳媒參觀。OMA OMA的會所名為「Club OMA」，連園林佔地逾4.5萬平方呎，設有健身室、泳池、瑜伽房及活動空間，以及多項戶外設施。

會所圖片︰

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永泰地產執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖表示，OMA OMA至今累售411伙，佔全盤約88%單位，套現逾25.6億元。他續指，項目開放式至兩房單位已全數沽出，現正進行收樓程序，剩餘約55伙三房及四房大單位，特意預留到現樓階段發售，讓客人可以即睇即買樓。據悉，貨尾單位大部份為約950至1,000平方呎的四房單位，另有部份為約700呎的三房單位。

資料顯示，OMA OMA位於屯門掃管笏路108號，共提供466伙，戶型設開放式至四房間隔，單位實用面積由254至1,659平方呎不等，項目已取得滿意紙。

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