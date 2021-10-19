維州拒未打疫苗球手 祖高域衛冕澳網或夢碎

全球新冠肺炎疫苗接種率提升，眾多體育賽事陸續恢復舉辦，接種疫苗更是部分比賽的參賽要求。網壇四大滿貫之一的澳洲公開賽預計明年1月舉行，但主辦州分明言，拒絕為未打疫苗的球手開綠燈，現任男單一哥祖高域衛冕及破紀錄的機會或幻滅。

【美網】祖高域年度滿貫夢碎 梅德韋傑夫封王 【下一頁】

澳網舉行地﹑維多利亞州現正準備分階段解封，終結維期長達近3個月的封城。州政府公布的強制疫苗接種對象中，運動員被納入其中，但未有表明措施是否對外國運動員亦適用。

州長安德魯斯（Daniel Andrews）周二（19日）表明，國際運動員亦受強制接種限制，指聯邦政府未必會向未打疫苗外國運動員發出簽證。即使未打疫苗運動員獲准入境，安德魯斯表示，運動員大有可能需要接受隨離。

安德魯斯指出，新冠病毒不會理會網球世界排名，或是擁有大滿貫冠軍的數目，只有接種疫苗才能保障自身與他人的健康。澳網主辦方拒絕回應言論。

【東京奧運】祖高域四強不敵施華利夫 金滿貫夢碎 【下一頁】

為此，現時網球男單世界排名第一兼上屆澳網冠軍塞爾維亞球手祖高域（Novak Djokovic）表示，不知道能否去到澳洲參賽，爭取衛冕冠軍，以及打破男單最多大滿貫冠軍紀錄。祖高域擁有20座大滿貫錦標，當中9次是澳網冠軍。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培