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【置業故事】「80後」買家大膽「鋤價」　兩周後買平5%

股樓投資 18:26 2021/10/19

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多個新盤緊接登場，搶去二手市場客源，令部分業主因此減價賣樓，葵涌月海灣有業主於兩周前放盤，原叫價670萬元，但見近月市況轉弱，開始減價賣樓，原指明640萬元是「最後底價」，但終肯再減價，以636.8萬元沽出單位。   

中原地產許偉業說，葵涌月海灣2座中層E室，實用面積403平方呎，兩房間隔，兩周前叫價670萬元放盤，獲「80後」外區客看中，而業主見近月成交減少，故面對現實，減價至640萬元放盤，並指明是「最後底價」，其後該「80後」外區客大怕還價，出價628萬元洽購，但業主未肯讓步。 

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代理續說，最終雙方日前在屋苑會面，並有共識，而單位則以636.8萬元易手，實用呎價約15,801元。資料顯示，原業主於2015年1月以453萬元買入單位，持貨逾6年，現帳面賺約183.8萬元，物業期內升值40%。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 月海灣 中原地產 葵涌

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