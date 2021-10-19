【新冠疫苗】美國FDA擬批民眾打加強針「溝針」　可提供更強保護力

據外媒報道，美國食品藥品管理局（Food and Drug Administration，FDA）準備不久後允許民眾在接種加強針時可以「溝針」，即可接種與第一次接種的新冠疫苗不同的加強針。

據美媒《紐約時報》、《華盛頓郵報》引述知情人士指，FDA預計最快在本周批准接種加強針時疫苗混打和匹配，但不會推薦民眾選擇某一廠牌疫苗。

FDA在9月授權輝瑞（PFE）和BioNTech（BNTX）為 65 歲及以上人士和高危群組注射 追加施打疫苗。預計在本周將會批准Moderna（MRNA）和強生（ JNJ）提供追加接種加強針的申請。

早前美國國家衛生研究院（National Institutes of Health，NIH）一項研究的初步結果顯示，「溝針」能提供更強的保護，特別是對於那些打了單劑強生疫苗的市民。

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責任編輯：黃苑筠